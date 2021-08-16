Алтайская студентка прогулялась по Томску в одном нижнем белье

21-летняя уроженка Алтайского края Анастасия Карпова прогулялась по ночному Томску в одном нижнем белье, сообщает "КП – Томск". Свой внешний вид девушка объясняет фотофлешмобом, посвящённом проблеме насилия над женщинами из-за их внешнего вида.
Анастасия Карпова родилась в Алтайском крае, но сейчас учится в Томске. Девушка ведёт свой блог, в котором рассказывает об английском языке, а также поднимает темы гендерного неравенства.
Фотосессия не призывает женщин ходить по улицам в белье, объясняет студентка в посте под откровенными фото, – это художественное преувеличение. Проект не решит проблемы насилия в глобальном смысле, но даст возможность привлечь к этой теме больше внимания, отметила девушка.
"Даже если я одета так – меня нельзя насиловать. Я человек, а не кусок мяса, чтобы привыкать к тому, что со мной могут обращаться как хотят. Я имею право одеваться, как мне нравится, ходить, где и когда мне хочется. Я имею право на чувство безопасности при этом. Я имею право жить. Уважайте чужие границы, принимайте тот факт, что все люди разные, цените человеческую жизнь и не совершайте насильственных действий в отношении других. Этому нет оправданий. Будьте людьми", – призывает Анастасия в своём Instagram.
Примечательно, что после того как фото девушки разместили в городских пабликах Томска, на студентку обрушились негативные комментарии. Кто-то написал на Анастасию жалобу в вуз.
"Этот аноним в своём сообщении указал, что также написал на меня заявление в УМВД, но пока оттуда никаких сообщений мне не приходило. Сейчас мы с моим правозащитником выясняем все подробности ситуации", – добавила девушка.
Комментарии
Хайп - дело благородное
Модная тема.. только ленивый не пытался на ней хайпануть. Надеялась, что ее изнасилуют.. но ее мечты не сбылись
Раз ее к ней даже никто не пристал , то такой проблемы нет
16.08.2021 16:11
- гость -
Кому она нужна, если была с фотографом.
Мужа видимо нет. Спать нескем... И даже в таком виде никто не позарился... Печаль...
Лишь бы не толстуха коротконогая в лосинах
Вот есть студенты которые на олимпиады попадают, есть те которые призовые места там берут. А вот эта кажется не из них. И вот этим людям кажется (они даже уверены) что они приносят большую пользу своей деятельностью. Поздно родившийся ассистент Дарвина....
А почему такой ажиотаж? Почему мужчине можно в шортах голым по пояс ходить, почему в купальнике можно ходить, а в купальнике с кружевами - вах, аморально?
Честно говоря я уже дозрел до того, чтобы подать на нее в суд. Она принесла мне невыразимые моральные страдания, поскольку я вообще смотрю только на инопланетянок с 6 ногами. Пусть заплатит мне много денег!
Девица не одета, она раздета. Для чего раздетой выходить в публичное пространство? Даже если тебе всё равно, может быть не всё равно кому-то другому. Жаль, что работы мозга в этом направлении оказалось недостаточно.
Объясните девушке, что люди все разные, и далеко не все способны контролировать инстинкты.
И далеко не нравственностью определяется контроль за инстинктами, а эволюцией.
Мусор в головах молодежи. Конструктивное созидание заменено на показушные местячковые протесты, толку от которых - ноль.
Маньякам плевать на ее выход.
никто не чпокает что ли?
16.08.2021 16:39
- гость -
И далеко не нравственностью определяется контроль за инстинктами, а эволюцией.
А разве нравственность не продукт эволюции?
Яркий пример наличия его отсутствия.
А мы покажем ей голую ж, чтобы привлечь внимание к тому, что если не хочешь , чтобы к тебе приставали, носи паранджу, ну или валенки с фуфайкой. А без юбки на улицу выходят только с целью возбудить к себе интерес.
Проект не решит проблемы насилия в глобальном смысле, но даст возможность привлечь к
этой теметелу больше внимания, отметила девушка.
Мамино воспитание. Когда семья гармонична, таких перекосов не бывает. А вот бапсовет директоров приводит к печальным последствиям!
Она привлекает внимание, что у неё с головой не в порядке и ей лечиться у психиатра надо, так как у неё явно есть какие-то комплексы. Вот и идут неадекватные проявления!
так то вроде нечешная- можно...
Наверное за Навального голосует
...Девушка ведёт свой блог...
Сплошные ошибки. Нужно так:
Девушка имеет свой бзик , про который пишет в блог
рекламу гонят: Дэвушка идет упершись в смартфон.
Ей - дэвушка, мы тут снимаем. Она - а я тут смотру.
2 серия. Ей - дэвушка мы тут есдим, она - хрусь
Начинающая фемен-ша.
Я имею право так, сяк, вот так.
Забыла главное, кроме прав у человека есть обязанности.
А в обществе есть правила в чем ходить и куда ходить.
Дома можешь ходить вот так и вообще голая, а на люди -НЕТ!