Паника и хаос. В Сети появились видео, как жители Афганистана пытаются улететь из страны

Видео, на которых сотни жителей Афганистана пытаются улететь из страны, завирусились в Сети. Вчера всю страну неожиданно взяла под контроль запрещённая в России группировка "Талибан" и покинуть Афганистан теперь можно только на самолёте. Коммерческие рейсы для граждан закрыли, но люди устроили давку, чтобы попасть на борт стоящих на взлётно-посадочной полосе самолётов. Очевидцы сообщают о выстрелах. Аэропорт в Кабуле – это единственное место в городе, которое находится под контролем Армии США.
Комментарии
Местные единороссы тикают
США - самая скотская страна в Мире! Которая сначало приручило афганцев, а затем тупо их бросила!
Стыдно, что буквально недавно, такими скотами были и мы, когда позволили захватить власть в стране таким предателям как Горбачёв, а затем ещё большему подонку Ельцину, который предал Наджибулу отказавшись поставлять в Афганистан ГСМ!
Почему не написали, что по людям стреляют морские пехотинцы США, прикрывающие эвакуацию американского персонала посольства?
жители Афганистана пытаются улететь из страны
Это которые с США сотрудничали
Местные навальнята бегут
Бедные талибы в чалме,жилетке,штанах и шлёпанцах,но с автоматами гонят прикормленную пиндосами знать.
Также более ста лет назад дёргала из страны на кораблях белогвардейская сволочь.
смотрели фильм Гренландия?
Сотни человек собрались в аэропорту Кабула
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как на демонстрациях прям.... не меньше нескольких тысяч только на видео
Та ето Холивудскиая картинка.
Не, эта кримлевска прапаганда.
А на самом деле рэмба придет порядок наведет
> 16.08.2021 17:14
> - гость -
Вот только убегают эти люди не от доблестной афганской красной армии, а от средневековых людоедов, которые в международный эфир транслируют свою типа "миролюбивую" позицию, а внутри страны сейчас устроят натуральную кровавую баню.
Все, кто тут похохатывает на тему "единороссы бегут", "навальнята бегут", дай им волю - точно такую же кровавую баню устроят у нас в стране.
Американцы их 20 лет вооружали и обучали, а они убегают
доблестной афганской красной армии,
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Браток,ты может что попутал? )) 20 лет подряд кто обучал афганскую армию?
Сдриснули и англичане,сдриснули и грузины...
надо чемоданы в двигатели закидывать, тогда самолет точно подождет
После "очистительно" майданной революции (может вы не в курсе что пиндосы на неё огромные деньги потратили) убежал один Янукович- и такие неприятности в стране случились.
Недавно вышедший фильм " Солнцепёк" о немногих их них.В интернете можно посмотреть.
16.08.2021 17:37
гiсть
Да у них и чемоданов то нет - голь перекатная
> 16.08.2021 17:32
> - гость -
Человек, которому я отвечал, сравнивал бегущих с белогвардейцами. А моя речь о том, что талибы в этом сравнении - ни разу не красная армия.
Евгению
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Посмотрите "Солнцепёк"
несмотря на то, что нам говорят пропагандисты, американцы - герои. сдерживали боевиков, которые так быстро смогли захватить страну