Паника и хаос. В Сети появились видео, как жители Афганистана пытаются улететь из страны

Видео, на которых сотни жителей Афганистана пытаются улететь из страны, завирусились в Сети. Вчера всю страну неожиданно взяла под контроль запрещённая в России группировка "Талибан" и покинуть Афганистан теперь можно только на самолёте. Коммерческие рейсы для граждан закрыли, но люди устроили давку, чтобы попасть на борт стоящих на взлётно-посадочной полосе самолётов. Очевидцы сообщают о выстрелах. Аэропорт в Кабуле – это единственное место в городе, которое находится под контролем Армии США.