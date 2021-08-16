Понедельник, 16 Август, 22:57

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,39
€ 86,51
22°


6312185 +23508
Обь
128см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Паника и хаос. В Сети появились видео, как жители Афганистана пытаются улететь из страны

, ИА "Амител"
СМИ сообщают, что в результате давки и стрельбы в аэропорту есть погибшие

Видео, на которых сотни жителей Афганистана пытаются улететь из страны, завирусились в Сети. Вчера всю страну неожиданно взяла под контроль запрещённая в России группировка "Талибан" и покинуть Афганистан теперь можно только на самолёте. Коммерческие рейсы для граждан закрыли, но люди устроили давку, чтобы попасть на борт стоящих на взлётно-посадочной полосе самолётов. Очевидцы сообщают о выстрелах. Аэропорт в Кабуле – это единственное место в городе, которое находится под контролем Армии США. 

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

16.08.2021 16:30
- гость -

Местные единороссы тикают

16.08.2021 16:34
Евгений

США - самая скотская страна в Мире! Которая сначало приручило афганцев, а затем тупо их бросила!
Стыдно, что буквально недавно, такими скотами были и мы, когда позволили захватить власть в стране таким предателям как Горбачёв, а затем ещё большему подонку Ельцину, который предал Наджибулу отказавшись поставлять в Афганистан ГСМ!

16.08.2021 16:39
- гость -

Почему не написали, что по людям стреляют морские пехотинцы США, прикрывающие эвакуацию американского персонала посольства?

16.08.2021 17:02
гость

жители Афганистана пытаются улететь из страны

Это которые с США сотрудничали

16.08.2021 17:06
Вася

Местные навальнята бегут

16.08.2021 17:10
- гость -

Бедные талибы в чалме,жилетке,штанах и шлёпанцах,но с автоматами гонят прикормленную пиндосами знать.

16.08.2021 17:14
- гость -

Также более ста лет назад дёргала из страны на кораблях белогвардейская сволочь.

16.08.2021 17:15
гiсть

смотрели фильм Гренландия?

16.08.2021 17:17
гiсть

Сотни человек собрались в аэропорту Кабула
---
как на демонстрациях прям.... не меньше нескольких тысяч только на видео

16.08.2021 17:18
- гость -

Та ето Холивудскиая картинка.
Не, эта кримлевска прапаганда.
А на самом деле рэмба придет порядок наведет

16.08.2021 17:23
Евгений

> 16.08.2021 17:14
> - гость -

Вот только убегают эти люди не от доблестной афганской красной армии, а от средневековых людоедов, которые в международный эфир транслируют свою типа "миролюбивую" позицию, а внутри страны сейчас устроят натуральную кровавую баню.

Все, кто тут похохатывает на тему "единороссы бегут", "навальнята бегут", дай им волю - точно такую же кровавую баню устроят у нас в стране.

16.08.2021 17:27
гость

Американцы их 20 лет вооружали и обучали, а они убегают

16.08.2021 17:32
- гость -

доблестной афганской красной армии,
----------------------------------------------------
Браток,ты может что попутал? )) 20 лет подряд кто обучал афганскую армию?

16.08.2021 17:34
- гость -

Сдриснули и англичане,сдриснули и грузины...

16.08.2021 17:37
гiсть

надо чемоданы в двигатели закидывать, тогда самолет точно подождет

16.08.2021 17:40
Евгению

После "очистительно" майданной революции (может вы не в курсе что пиндосы на неё огромные деньги потратили) убежал один Янукович- и такие неприятности в стране случились.
Недавно вышедший фильм " Солнцепёк" о немногих их них.В интернете можно посмотреть.

16.08.2021 17:54
- гость -

16.08.2021 17:37
гiсть

Да у них и чемоданов то нет - голь перекатная

16.08.2021 17:54
Евгений

> 16.08.2021 17:32
> - гость -

Человек, которому я отвечал, сравнивал бегущих с белогвардейцами. А моя речь о том, что талибы в этом сравнении - ни разу не красная армия.

16.08.2021 17:56
- гость -

Евгению
------------------
Посмотрите "Солнцепёк"

16.08.2021 18:00
гiсть

несмотря на то, что нам говорят пропагандисты, американцы - герои. сдерживали боевиков, которые так быстро смогли захватить страну

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
22:45
Главы барнаульских муниципалитетов отчитались Франку о готовности к отопительному сезону 0
22:21
"Аэрофлот" приостановил полёты над Афганистаном 0
22:07
Алтайский шахматист стал победителем этапа детского Кубка России 0
21:50
Алтайский волейболист Ильяс Куркаев вновь сыграет за сборную России 0
21:05
Пьяный водитель устроил массовое ДТП напротив здания ГАИ в Барнауле 1
20:40
Мошенники в Алтайском крае стали чаще представляться сотрудниками банков и полицейскими 0
20:09
В Барнауле вандал помял крышу одной иномарке и разбил лобовое стекло другой 1
19:58
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 16 августа 0
19:08
Сергей Шойгу вручил алтайскому стрелку Сергею Каменскому медаль и кортик 0
18:40
"Историческое событие": Алексей Перфильев о выходе "Динамо" в плей-офф Кубка России 1
18:31
Талибы взяли под охрану посольство РФ в Кабуле 1
18:05
Хаос и паника. Что происходит сейчас в Афганистане и почему это воспринимают как угрозу? 0
17:52
Газ в баллонах подешевеет в Алтайском крае 2
17:42
Японские военные испытывали на людях биологическое оружие 1
17:17
Рабочие ремонтируют дом на Молодёжной, 37 после взрыва газа 0
17:02
От КПРФ до "Пенсионеров": ЦИК расставил партии в избирательном бюллетене в Госдуму 0
16:54
С 2022 года аккредитация для вузов Алтайского края станет бессрочной 0
16:35
Пять лет и штраф 500 тысяч: прокуратура определилась с наказанием для Стеллы Штань 0
16:21
Паника и хаос. В Сети появились видео, как жители Афганистана пытаются улететь из страны 20
16:06
Все образовательные учреждения Барнаула допустили к новому учебному году 0
15:55
Алтайская студентка прогулялась по Томску в одном нижнем белье 26
15:42
"Росводоканал Барнаул" улучшит водоснабжение в нагорной части города 2
15:31
276 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае 6
15:17
Самовыдвиженец в ГД по Рубцовску рассказал, как "тысяча друзей" собирали ему подписи 18
15:04
Конец курортного сезона. Краснодарский край продолжает тонуть 2
14:43
Похитителю бийской школьницы следователи предъявили обвинение сразу по двум статьям 3
14:30
В Москве рассматривают кандидатуру нового министра природы Алтайского края 1
14:17
В Госдуме предложили заниматься суррогатным материнством только через госклиники 3
14:09
"Больше месяца ведутся раскопки": барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе 1
13:57
Восьмилетний ребёнок и мужчина погибли в страшном ДТП на трассе Новосибирск – Барнаул 9
13:42
Доктор исторических наук рассказал, почему нужно менять герб Барнаула 26
13:19
Жительница Барнаула нарвалась на мошенников при попытке снять квартиру в Геленджике 2
13:03
Не болит, не хрустит: как ортопедические товары помогают улучшить качество жизни 0
12:58
Депутат АКЗС Александр Молотов подал в суд на соперника по выборам Виктора Рау 27
12:41
Бизнес-леди и мама троих детей. Кто стал "Миссис Россия – 2021" 15
12:21
Ковидные госпитали в Павловске и Тальменке готовят к закрытию 9
12:09
В Барнауле продают здание Покровской старообрядческой церкви 5
11:57
Жительница Барнаула нелегально прописала в своей квартире 15 иностранцев 9
11:39
Банда школьников терроризирует жителей алтайского села 22
11:22
"Это ужас". Лошади вынуждены пастись на свалке в Республике Алтай 0
11:09
Памятник сеятелю в Барнауле обнесли забором 27
10:54
"Это вашему депутату": неизвестный принёс в гостиницу "Барнаул" загадочную посылку 11
10:32
Зима близко. Энергетики рассказали, когда в Барнауле закончат ремонт теплосетей 10
10:19
Главврач барнаульской поликлиники не опроверг информацию о продаже ковид-сертификатов 17
10:05
Школа нового поколения: чем занять ребёнка, которому интересны блогинг и видеоигры 0
09:56
На предприятиях Алтая в третью волну болеет и умирает больше работников, чем в прошлые 34
09:45
Под Бийском рабочие нашли скелет во время прокладки кабеля 4
09:36
19 алтайских учителей получат премию за достижения в педагогической деятельности 2
09:02
Талибы объявили об окончании войны в Афганистане 22
08:45
"Удивление страшное". Почему на Алтае дорожают дрова и уголь и что будет с ценами дальше 39
08:02
Мэра украинского города нашли мёртвым в собственном доме 4
07:42
Мэр Вячеслав Франк провёл рабочий объезд Железнодорожного района Барнаула 2
07:27
Названы ранние признаки одного из самых агрессивных видов рака 0
07:02
Грехи прошлого. Кто из кандидатов в Алтайское Заксобрание имел судимость 30
06:45
Житель Алтайского края насмерть сбил мотоциклиста на волгоградской трассе 12
06:21
Кабачок нужен? Мемы о самом популярном овоще августа заполонили соцсети 1
06:01
Северный ветер и туман. О погоде в Алтайском крае 16 августа 0
23:59
Такой день. Стрельба в Барнауле и женщина, поселившаяся на детской площадке 1
22:57
724 человека погибли при землетрясении в Гаити 0
21:47
Президент Афганистана сложил полномочия и улетел в Таджикистан 2
20:49
Дагестанца застрелили в результате перестрелки в Москве 5
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 15 августа 5
19:33
Женщина поселилась на детской площадке в одном из барнаульских дворов 3
18:57
В Совфеде заявили о риске "банальной резни" в Афганистане 5
18:32
"Никто не чешется". Возле новостроек в Барнауле провалился асфальт 2
17:58
Серия пикетов против обязательной вакцинации от COVID-19 прошла в Барнауле 23
17:32
Чиновники устроили поножовщину на празднике в Челябинской области 1
16:58
Россия пообещала не вмешиваться в дела Афганистана 6
16:34
Юрист назвал фразы, которые нельзя говорить при телефонном разговоре с мошенниками 3
15:58
Более 21 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:33
Одиночный пикет против вакцинации от коронавируса вновь прошёл в Барнауле 10
14:59
Путин посмертно наградил российских военных, погибших при крушении самолёта в Турции 7
14:35
Неизвестный выстрелил в мужчину в Барнауле из ревности к жене 21
13:59
Россиянка отдала миллион рублей мошеннику за карьеру в порнофильмах 9
13:31
Имя Сергея Каменского присвоили отряду юнармейцев в Бийске 4
12:57
Экономист назвал признаки финансовой пирамиды 4
12:36
279 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае 8
11:59
Ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась в Республике Алтай 0
11:29
Эксперт назвал срок появления нового штамма коронавируса 7
10:56
Сельчанин угнал у барнаульца автомобиль, чтобы покататься по городу 5
10:24
В МВД придумали новый способ слежки за российскими водителями 11
09:53
Известный лётчик Евгений Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции 28
09:16
Виктор Цой: 10 фактов из жизни легендарного музыканта, о которых мало кто слышал 43
08:45
Путин назвал беспрецедентным масштаб природных катастроф в России 10
08:20
Мэрия Барнаула отложила планы установить светофор на Ядринцева из-за отсутствия денег 30
07:41
Китайский блогер рассказал о самой вкусной уличной еде в России 4
07:09
Как "Городские проекты Ильи Варламова" хотят изменить площадь у ТЦ "Россия" в Барнауле 22
06:39
Кончится лето: редкие кадры Виктора Цоя за два дня до смерти 2
06:03
Тепло и туман. О погоде в Алтайском крае 15 августа 0
23:32
Такой день. Загадочное авиашоу и аварии с участием велосипедистов 0
22:32
Тротуар начал уходить под землю после дождей в Барнауле 4
21:29
Российский пожарный самолёт Бе-200 разбился в Турции 13
20:17
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 14 августа 0
19:48
Правительство утвердило размер вознаграждения за медали Олимпиады 1
19:13
Эксперт рассказал о том, как можно сэкономить на оплате коммунальных услуг 0
18:42
Третий день подряд в России устанавливается рекорд по смертности от коронавируса 1
18:15
Россияне задолжали банкам более 23 триллионов рублей 1
17:47
"Три маленькие жизни спасены". Двое мужчин спасли тонущих детей в Республике Алтай 0
17:19
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 22 человек 0
16:47
Археологи на Алтае обнаружили уникальный каменный нож 0
15:51
Три человека пострадали в результате серьёзной аварии в Барнауле 0
15:25
Барнаульцы стали свидетелями загадочного авиашоу на Речном вокзале 11
14:41
Развитие аэропортового комплекса Барнаула обсудили в правительстве Алтайского края 11
14:19
Бийчанка продиктовала мошеннику код из SMS и лишилась почти 100 тысяч рублей 2
13:53
Хорошо, но не идеально. Барнаульцы оценили еду в городских заведениях общепита 4
13:23
Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель 20 августа 15
12:51
Свыше 60 млн рублей выделили на ремонт трассы в Алтайском крае 5
12:15
25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 1
11:48
В России могут измениться билеты теоретической части экзамена на права 14
11:12
Два человека погибли в авариях с участием велосипедистов в Алтайском крае с начала года 3
10:45
Виктор Томенко сыграл в баскетбол и поздравил жителей региона с Днём физкультурника 3
10:20
47 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай 0
10:08
Оставь воспоминания о лете: "Солнечный ветер" приглашает на бесплатную фотосессию 0
09:53
Без крахмала и воды. В Роскачестве рассказали, как выбрать правильный мёд 9
09:04
Мэрия Барнаула нашла подрядчика, который под конец лета нанесёт дорожную разметку в городе 16
08:35
Мясников заявил о пользе алкоголя при профилактике коронавируса 13
08:02
Жители Ядринцева ждут фонарей много лет. Мэрия Барнаула просит потерпеть ещё – до 2025-го 21
07:32
Люди повторяют фото, сделанные много лет назад, и делятся ими в Сети 5
07:01
Когда Успенский пост и как правильно питаться? 2
06:33
Медовый Спас 2021. Как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день? 1
06:01
Дожди, грозы, туман. О погоде в Алтайском крае на 14 августа 0
00:17
Такой день. Подробности задержания Олега Лавкина и новая должность алтайского экс-министра 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.