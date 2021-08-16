С 2022 года аккредитация для вузов Алтайского края станет бессрочной

Аккредитация для вузов Алтайского края в следующем, 2022 году может стать бессрочной. Об этом заявила сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева. По её словам, нововведение даст студентам гарантию, что им не придётся оформлять перевод в другой университет, если их вуз не сможет продолжить работу.

Елена Шмелева отметила, что в ряде случаев критерии для аккредитации трактуются субъективно:



"Например, на титульном листе программы было указано "основная образовательная программа" вместо "основная профессиональная образовательная программа". Это признавалось нарушением ФГОС. Мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов", – пояснила она.

Напомним, в 2016 году с проблемами из-за отсутствия у вуза аккредитации столкнулись учащиеся Алтайской академии экономики и права (ААЭП), Алтайского института финансового управления (АлтИФУ) и Алтайского экономико-юридического института (АЭЮИ). Помимо этого, бывшему ректору Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Александру Ситникову проблемы с аккредитацией стоили должности.