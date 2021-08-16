"Историческое событие": Алексей Перфильев о выходе "Динамо" в плей-офф Кубка России

Футболисты барнаульского "Динамо" впервые в истории прошли в плей-офф Кубка России по футболу. Это событие прокомментировал глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев.

"Наши футболисты обыграли в Кубке России команды Новосибирска, Омска, Тюмени и вышли в групповой этап розыгрыша Кубка, который второй год проводится по новой формуле и сделал эти соревнования более привлекательными и для футболистов, и для зрителей. На групповой стадии турнира барнаульское "Динамо" встретится с воронежским "Факелом", играющим в Футбольной национальной лиге, и командой Российской премьер-лиги "Нижний Новгород". Событие историческое, для всех нас это важно, хороший пример для других клубных команд Алтайского края", – цитирует Перфильева пресс-служба правительства.

Точное время и место проведения матчей будет определено в ближайшее время. Игра с "Факелом" должна состояться 26 августа, а с ФК "Нижний Новгород" – 22 или 23 сентября.

Напомним, что барнаульское "Динамо" заработало себе место в групповом этапе турнира, одолев ФК "Тюмень" в серии послематчевых пенальти.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. Оба мяча в составе барнаульцев забил Антон Кобялко. В серии пенальти динамовцы оказались точнее – 4:2. При этом вратарь барнаульцев Богдан Карюкин отразил два удара тюменцев с 11-метровой отметки.