276 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся составляет 66 501 человек.

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 88, Змеиногорский район – 16, Бийск, Рубцовск, Первомайский район – по 15 заболевших, Алейск – 14, Заринск – 13, Новоалтайск – 12, Локтевский район – 11, Тальменский район – 10, Камень-на-Оби – 8, Калманский район – 7, Бийский, Романовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Третьяковский район – 3, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Волчихинский, Зональный, Каменский, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Ребрихинский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Также в регионе скончались 25 человек с коронавирусом, из которых 19 – от COVID-19. Всего умерло 4333 человека.

Выздоровели ещё 106 пациентов, общее число выздоровевших достигло 51 041 человека.