А может и не ковид: "ДНК-Диагностика" запустила обследование на возбудителей ОРВИ

Симптомы острых респираторных заболеваний примерно одинаковы: боль в горле, заложенность носа, общее недомогание. Тем не менее их могут вызывать разные вирусы, которые могут дать осложнения на разные органы. Особенно опасны они для людей с иммунодефицитом, пожилых и детей. Именно поэтому важно при первых признаках заболевания проводить диагностику ОРВИ, чтобы подобрать подходящее лечение.

Специально для этого в "ДНК-Диагностике" запустили комплекс, который сможет выявить возбудителя ОРЗ-подобного заболевания. Обследование определяет в том числе и известные ранее коронавирусы. Если же вы хотите провериться на новый COVID-19, вы можете уточнить об этом при записи на процедуру, и вас одновременно обследуют и на данный штамм.

"Интерес к диагностике ОРЗ у меня возник после случая с моей соседкой. Она и её дочь, ранее переболевшие коронавирусом и сделавшие прививку, заболели. Пришлось повторно сдавать анализы. Сотрудники лаборатории "ДНК-Диагностика" усомнились в том, что это ковид, и предложили сделать анализ на распространённые вирусы. Через сутки мы узнали, что у соседки и её дочери риновирус. Они начали соответствующее лечение. Этот случай напомнил мне, что есть и другие инфекции, кроме ковида, и к ним нельзя относиться легкомысленно", – рассказал клиент "ДНК-Диагностики".

Процедура проходит так же, как и тест на ковид, – с помощью уже знакомого многим ПЦР-теста. Комплекс, предлагаемый лабораторией "ДНК-Диагностики", может обнаружить:

парагрипп четырёх типов;

коронавирусы четырёх типов;

метапневмовирус;

респираторно-синцитиальный вирус;

аденовирусы групп В, С, Е.

Добавим, что расшифровка результатов исследования и выбор конкретного лекарственного препарата должны проводиться исключительно врачом.

ЛО № 22-01-005376

"Лаборатория ДНК-Диагностики"

Адрес: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 247б

Телефон: +7 (3852) 289-059

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