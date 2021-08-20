А может и не ковид: "ДНК-Диагностика" запустила обследование на возбудителей ОРВИ

Симптомы острых респираторных заболеваний примерно одинаковы: боль в горле, заложенность носа, общее недомогание. Тем не менее их могут вызывать разные вирусы, которые могут дать осложнения на разные органы. Особенно опасны они для людей с иммунодефицитом, пожилых и детей. Именно поэтому важно при первых признаках заболевания проводить диагностику ОРВИ, чтобы подобрать подходящее лечение.
Специально для этого в "ДНК-Диагностике" запустили комплекс, который сможет выявить возбудителя ОРЗ-подобного заболевания. Обследование определяет в том числе и известные ранее коронавирусы. Если же вы хотите провериться на новый COVID-19, вы можете уточнить об этом при записи на процедуру, и вас одновременно обследуют и на данный штамм.
"Интерес к диагностике ОРЗ у меня возник после случая с моей соседкой. Она и её дочь, ранее переболевшие коронавирусом и сделавшие прививку, заболели. Пришлось повторно сдавать анализы. Сотрудники лаборатории "ДНК-Диагностика" усомнились в том, что это ковид, и предложили сделать анализ на распространённые вирусы. Через сутки мы узнали, что у соседки и её дочери риновирус. Они начали соответствующее лечение. Этот случай напомнил мне, что есть и другие инфекции, кроме ковида, и к ним нельзя относиться легкомысленно", – рассказал клиент "ДНК-Диагностики".
Процедура проходит так же, как и тест на ковид, – с помощью уже знакомого многим ПЦР-теста. Комплекс, предлагаемый лабораторией "ДНК-Диагностики", может обнаружить:
- парагрипп четырёх типов;
- коронавирусы четырёх типов;
- метапневмовирус;
- респираторно-синцитиальный вирус;
- аденовирусы групп В, С, Е.
Добавим, что расшифровка результатов исследования и выбор конкретного лекарственного препарата должны проводиться исключительно врачом.
ЛО № 22-01-005376
"Лаборатория ДНК-Диагностики"
Адрес: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 247б
Телефон: +7 (3852) 289-059
СайтИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Комментарии
Сервис для особо озабоченных) все правильно, спрос рождает предложение.
Новый бизнес))) от паникеров отбоя не будет)
Пришлось повторно сдавать анализы. Сотрудники лаборатории "ДНК-Диагностика" усомнились в том, что это ковид
Как то запутано, сдали анализы, показал ковид, но сотрудники усомнились?
В 10тр сомневающиеся уложились?
А ведь есть заболевания бактериальной и даже грибковой природы, симптомы которых схожи с симптомами вирусных
Так получается, что и раньше далеко не у всех всех ковид был!
рекламируйте прежде цену, а потом давайте информацию