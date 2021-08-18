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Деньги любят счёт. Альфа-Счёт. Как правильно и выгодно копить

, ИА "Амител"
И какие условия для этого предлагает Альфа-Банк
Фото: Альфа-Банк

Фото: Альфа-Банк

Казалось бы, самая простая политика сбережения – просто не тратить деньги, складывать излишки в "кубышку" и брать только на крупные и долгожданные покупки. Ещё лет 20 назад такой способ для обывателя был, пожалуй, самым надёжным. Но сегодня деньги, лежащие дома, это как умирающий капитал.

Как накопить деньги?

С ростом стоимости многих товаров и услуг, в разы превышающей официальную инфляцию, ценность денег снижается буквально каждый день. Если ещё два-три года назад на вырученные от продажи бабушкиной хрущевки 2 миллиона рублей вы могли купить среднюю "двушку" в центре, то сегодня не хватит на "двушку" и на окраине. А потому очень важно хранить деньги там, где они будут хотя бы чуть-чуть "прибавлять в весе". И правильно это делать в банке на счёте с процентами.

На что обратить внимание при выборе кредитной организации:

  • обращайтесь только в крупные, известные банки;
  • внимательно читайте все условия вклада или накопительного счёта, для подстраховки выбирайте те продукты, которые не "запечатывают" ваши деньги, а позволяют ими пользоваться.

Один из выходных вариантов – Альфа-Счёт в Альфа-Банке. С ним очень просто копить деньги и при этом вы можете постоянно ими пользоваться.

В чём преимущества Альфа-Счёта?

Главный повод обратить внимание на Альфа-Счёт – процентная ставка. В первые два месяца вы получите 7%, затем будет стабильно 6%. Кто в теме, знает, что такие выгодные предложения на рынке бывают редко. А кто не знает, просто сравните ставки в разных банках, будете удивлены, какие бывают скромные предложения.

Что важно, банк не навязывает вам свои условия: надо – сняли деньги в любое время, есть что – положили, захотели заработать – снимайте проценты хоть каждый месяц.

А уж про надёжность вклада можно и не говорить – это должен обеспечивать любой приличный банк.

Итак, основные преимущества Альфа-Счёта:

  • доходность 6-7% годовых с первого месяца (на минимальный остаток*);
  • деньги застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (в рамках страховой суммы до 1,4 млн рублей);
  • снять деньги или пополнить счёт можно в любое время без потери процентов;
  • проценты можно получать каждый месяц.

Можно открыть неограниченное количество Альфа-Счетов под любые цели. 

Пример расчёта процента

Вы открыли счёт 1 августа, положили на него 100 тыс. руб. 10 августа сняли 10 тыс. руб., осталось 90 тыс. руб.

20 августа сняли ещё 40 тыс. руб., осталось 50 тыс. руб. 30 августа положили 50 тыс. руб. и стало снова 100 тыс. руб.

Процент будет начисляться на минимальную сумму – 50 тыс. руб.

Как открыть Альфа-Счёт

1. Если вы уже клиент банка, то просто откройте Альфа-Счёт в приложении: наведите камеру смартфона на QR-код и скачайте приложение "Альфа-Банк", выберите "Витрина" → "Открыть счёт" → "Альфа-Счёт" и пополните счёт удобным способом (лично в банке или через мобильное приложение даже без посещения) и получайте доход. Поддержка в чате работает 24/7.

2. Если вы ещё не клиент банка:

  • заполните заявку на Альфа-Карту онлайн за пять минут на сайте банка;
  • карту можно забрать в банке или получить доставкой в удобное место;
  • откройте счёт в приложении или интернет-банке, дальше все действия как для клиентов банка.

С 1 июля 2021 года все новые клиенты Альфа-Банка получают доход 7% при использовании дебетовой Альфа-Карты, накопительного Альфа-Счёта или Альфа-Вклада сроком на три года.

"Для нас важно, чтобы клиент сам выбирал инструмент для получения дохода, а не банк за него. Пусть их будет несколько, и они будут сочетаться между собой. Мы предлагаем понятные прозрачные и простые условия, которые легко запомнить и следовать им. Это наш подход в "Альфе", и он работает", – отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

* Сумма минимального остатка по всем Альфа-Счетам: до 30 млн руб. для клиентов А-клуба, до 10 млн руб. для клиентов Альфа-Премиум, до 1,5 млн руб. для всех остальных.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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