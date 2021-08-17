"Ростелеком" назвал алтайские сёла с наибольшим доступом к скоростному интернету

"Ростелеком" назвал населённые пункты, где больше всего домов с доступом к скоростному интернету. В топ-3 алтайских сёл попали Панкрушиха, Солонешное и Кулунда.

В Панкрушихе компания охватила оптикой 1913 домохозяйств, в Солонешном – 1553 и в Кулунде – 1273. Свыше 500 домов могут подключиться к скоростному интернету в Баево и Степном Озере. Услуги компании также доступны в Верх-Суетке, Антипино, Ельцовке, Калманке и других сёлах региона.

По количеству жителей, которые уже подключились к услугам по новой оптической сети, лидирует село Шумановка Немецкого национального района. На втором месте находится село Алтайское Алтайского района, на третьем – посёлок Степное Озеро Благовещенского района

"Шумановка стала примером самого массового подключения к нашим услугам. Мы охватили сетью 80% домохозяйств. Работы завершились в середине июня. Сразу после ввода сети в эксплуатацию наши специалисты стали работать с повышенной нагрузкой. На конец июля к услугам "Ростелекома" подключились 243 семьи, то есть более 60% домохозяйств этого села", – сказала директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.

Напомним, с начала года "Ростелеком" построил оптические линии связи в 14 сёлах Алтайского края. Доступ к интернету по оптической технологии PON, цифровому ТВ, домашнему видеонаблюдению и другим услугам компании появился у 11 тысяч сельских семей.