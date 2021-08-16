Газ в баллонах подешевеет в Алтайском крае

Региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов утвердило новые цены на сжиженный газ в баллонах с доставкой. Об этом сообщают "Вести Алтай".
"Краевое тарифное ведомство рассчитало стоимость: 48 рублей 67 копеек за килограмм, или 438 рублей 03 копейки за девятикилограммовый баллон. В связи с введением государственного регулирования и установления новых тарифов снижение цены составило от 12% до 19%", – сказано в сообщении.
Ранее партия "Единая Россия" выступила с предложением компенсировать затраты на газификацию гражданам, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.
Комментарии
М, да … как тотстраненько. В воскресенье наоборот купили балон с газом и вместо 500 рублей, он вдруг. Тал стоить 600…
Сейчас плачу 1080 руб за 20 литров балон , 40 км доставка . Что то я сомневаюсь что подешевеет .