Газ в баллонах подешевеет в Алтайском крае

Региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов утвердило новые цены на сжиженный газ в баллонах с доставкой. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"Краевое тарифное ведомство рассчитало стоимость: 48 рублей 67 копеек за килограмм, или 438 рублей 03 копейки за девятикилограммовый баллон. В связи с введением государственного регулирования и установления новых тарифов снижение цены составило от 12% до 19%", – сказано в сообщении.

Ранее партия "Единая Россия" выступила с предложением компенсировать затраты на газификацию гражданам, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.