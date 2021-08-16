Сергей Шойгу вручил алтайскому стрелку Сергею Каменскому медаль и кортик

14 августа в Министерстве обороны РФ состоялось чествование спортсменов Центрального спортивного клуба армии. Сергей Шойгу награждал тех, кто сумел отличиться на Олимпийских играх в Токио.

"Сергей Каменский, который не является военнослужащим, но представляет на соревнованиях армейский клуб, был награждён ведомственной медалью и ценным подарком – сувенирным кортиком", – отмечает "Алтайский спорт".

Министр поблагодарил спортсменов за значительный вклад в укрепление престижа армии России и страны в целом, а также пообещал помочь в подготовке к следующим Олимпийским играм.

Ранее сообщалось, что в Бийске воспитанники стрелковой школы вошли в отряд юнармейцев, которому дали имя призёра Олимпиады в Токио Сергея Каменского.