Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 16 августа

276 новых заражённых

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся составляет 66 501 человек.

Также в регионе скончались 25 человек с коронавирусом, из которых 19 – от COVID-19. Всего умерло 4333 человека.

Выздоровели ещё 106 пациентов, общее число выздоровевших достигло 51 041 человека.