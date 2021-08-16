Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 16 августа

Новая информация о продаже прививочных сертификатов и 276 случаев заражения коронавирусом за сутки. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 16 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
Главный врач барнаульской поликлиники № 14 заявил, что в его поликлинике проводилась проверка по факту торговли поддельными ковид-сертификатами, однако медиков "не поймали за руку" при совершении преступления.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся составляет 66 501 человек.
Также в регионе скончались 25 человек с коронавирусом, из которых 19 – от COVID-19. Всего умерло 4333 человека.
Выздоровели ещё 106 пациентов, общее число выздоровевших достигло 51 041 человека.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
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О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
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- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
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