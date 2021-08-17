Снова жара. О погоде в Алтайском крае 17 августа

После затяжного периода дождей в Алтайский край вернулось летнее тепло. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха 18 августа составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду.

В ночь с 17 на 18 августа в регионе немного похолодает. Температура опустится до +11...+16 градусов.