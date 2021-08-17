Города Алтайского края не вошли в список приоритетных для бесплатной газификации

Президент России Владимир Путин утвердил список городов, которые получат приоритет в программе бесплатной газификации. В него попали те населённые пункты, которые входят в программу "Чистый воздух".

"Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учётом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах – участниках федерального проекта "Чистый воздух", – сказано в сообщении Кремля.

В окончательный список вошли: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Все они являются частью программы "Чистый воздух".