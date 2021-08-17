Города Алтайского края не вошли в список приоритетных для бесплатной газификации

Президент России Владимир Путин утвердил список городов, которые получат приоритет в программе бесплатной газификации. В него попали те населённые пункты, которые входят в программу "Чистый воздух".
"Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учётом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах – участниках федерального проекта "Чистый воздух", – сказано в сообщении Кремля.
В окончательный список вошли: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Все они являются частью программы "Чистый воздух".
Комментарии
Зато как трубили, что газификацию сделают практически всем..... вот что за руководство такое— на словах одно, а на деле другое, прям болтушки, вообще за свои слова не отвечают
17.08.2021 07:30
Зануда
А Вы верите нашей власти? Как чиновники и депутаты могут быть честными, если даже сам президент врет в глаза своему народу!
Президент или врет все время или его клерки творят что хотят
А Горный Алтай? Так и будем его засорять? Мало Вам, что там ступени от ракет падают?
а кто сказал, что программу отменили? Это вам так хочется- есть повод повыть
А этот? Так и будет очки протирать?
Почему не вошли? Что опять? Поздно подались? Не правильно оформили заявку?
17.08.2021 07:30
Зануда
Зато как трубили, что газификацию сделают практически всем.....
Приоритет - это не значит, что другим не сделают.
17.08.2021 07:30
Зануда
Зато как трубили, что газификацию сделают практически всем..... вот что за руководство такое— на словах одно, а на деле другое, прям болтушки, вообще за свои слова не отвечают
Ну зато ты поди за путина майку порвешь, и не только майку. А я после того, как он сказал про лодку Курск, она утонула, все понял про этого персонажа.
Вошли в список города с развитым бизнесом и промышленностью, соответственно люди с деньгами, платежеспособные. Край наш Газпрому некуда не упирался.
А жители Алтайского края, едва ли не самые нищие в стране, будут также отапливаться каменным углем и дровами, как на заре СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. Да и тарифы на электричество у нас выше, чем, например в Новосибирске! Хотя в НОВОСИБЕ зарплаты в 3-4 раза выше! Получается, что для программы "ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ" мы не подходим! Видимо у нас слишком чистый воздух! О чём думает наш губернатор Томенко?