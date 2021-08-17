Валерий Карпин не позвал алтайского футболиста Александра Соболева в новый состав сборной

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не позвал алтайского футболиста Александра Соболева в команду на отборочные матчи к ЧМ-2022 в Катаре. В заявку также не попал Артём Дзюба.

Своё решение Карпин объяснил тем, что в сборную попадают те игроки, которые показывают результаты в данный момент времени. Соболев и Дзюба не выходили на последние матчи своих команд в стартовом составе.

Окончательный состав команды Карпина выглядит так:

Вратари: Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов").

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба – "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор", Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – "Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – "Динамо") Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").