Трамвай № 7 временно изменит схему движения в Барнауле

17 августа в Барнауле временно изменится схема движения трамвая № 7. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что движение будет изменено в связи с санитарной обрезкой деревьев по Змеиногорскому тракту. После того как работы будут завершены, трамваи начнут ходить про привычному маршруту.

"Семерка" будет следовать по следующему маршруту: конечная станция "Депо № 3" – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – конечная станция "Площадь Свободы", – сказано в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ограничение продлится с 10 до 11 часов утра.