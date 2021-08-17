41-летний мужчина надругался над школьницей в Барнауле

Напавшего на ребёнка 41-летнего мужчину поймали в Барнауле. 15 августа девятилетняя девочка вместе с подругой отправилась на реку собирать ракушки, где к ним подошёл мужчина и предложил покормить белок. Заманив школьниц в кусты, незнакомец надругался над одной из них.
Испуганная подружка побежала за помощью, а мужчина начал кричать ей вслед, что убьёт, если она не вернётся. Однако желавшая спасти подругу девочка не растерялась и позвала рыбаков. Увидев их, насильник отпустил школьницу.
Подозреваемый задержан. Им оказался житель Барнаула. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщает РЕН ТВ.
Комментарии
Поедет жопой торговать
Когда уже ВВП перестанет подражать западу и вернет смертную казнь! В Америке-то её никто не отменял!
Каждый день новые кошмары с детьми. Химическая кастрация и пожизненное для насильников!
На кол таких выродков сразу без суда и следствия.
Опять сороко летний бездельник. Рабочих рук не хватает и законов нет.
А я бы попросил Амик последить за русским языком и литературностью писанины.
Либо перед написанием узнавать подробности.
А то из написанного выше можно сделать вывод: что подружка сначала посмотрела как всё происходит и только после побежала за помощью.
Давно пора снять мараторий на смертную казнь! Казнокрадов, убийц и насильников должна ждать участь!
9 лет ребенку, предыдущему 12 лет !!!!
40 летние уроды активизировались в крае.
Это совпадение? что за гормональная активизация??
у психологов есть пояснения?
отрезать ему причиндалы и повесить на площади как Наджибулу , что б прочие педофилы видели что с ними будет.
Вы что же граждане, реально за самосуд топите?! За смертную казнь? Ну вот утрите сначала слёзы, сопли и слюни и попробуйте размышлять трезво. Вы реально хотите введения внесудебных расправ? Вы реально хотите ворам и коррупционерам дать право убивать? Не иначе как идиотизмом это называть нельзя.
Этот организм дожил до 40 лет и наверняка он уже совершал подобное. По этому тут надо не про смертную казнь визжать и вснесудебные расправы, а спрашивать с компетентных органов. Почему это стало возможным?
дожил до 40 лет и наверняка он уже совершал подобное.
А если не совершал? Как ты в этом случае закукарекаешь?
17.08.2021 14:59
АБОРИГЕН
именно судебных и именно таких над именно насильниками педофилами и именно так приговор озвучить - отрезать и повесить , как бешенную собаку и пусть висит.