41-летний мужчина надругался над школьницей в Барнауле

Напавшего на ребёнка 41-летнего мужчину поймали в Барнауле. 15 августа девятилетняя девочка вместе с подругой отправилась на реку собирать ракушки, где к ним подошёл мужчина и предложил покормить белок. Заманив школьниц в кусты, незнакомец надругался над одной из них.

Испуганная подружка побежала за помощью, а мужчина начал кричать ей вслед, что убьёт, если она не вернётся. Однако желавшая спасти подругу девочка не растерялась и позвала рыбаков. Увидев их, насильник отпустил школьницу.

Подозреваемый задержан. Им оказался житель Барнаула. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщает РЕН ТВ.