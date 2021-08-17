Россияне поддержали повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года

Большинство россиян поддержали идею Минздрава повысить возраст, с которого разрешается продавать крепкий алкоголь, с 18 лет до 21 года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости.
34% россиян поддержали идею повысить возраст для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5% до 21 года. Ещё 39% считают, что следует вовсе запретить продажу алкоголя лицам моложе этого возраста.
Против инициативы – 18% россиян. При этом женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78% и 70% соответственно.
Ранее Минздрав предложил повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, до 21 года. Специалисты подготовили поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". Законопроект касается алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5%.
Ввести новые правила предполагается с 1 марта 2022 года.
Комментарии
Глупости страны странных граждан.
Опять на какой то вброс похоже....Большинству пофиг со скольки ...с 18 или с 21 разницы нет, и в 14 всегда найдут нужного 21 летнего кто им купит.
Да и опять же вопрос с армией не понятен. Пойти и умереть в 18 можно, а рюмку водки выпить - ждать 21? ....фигн ю опять какую то воротят, бабки чтоб отмыть видимо на переоформления, наклейки, перерегистрации и тому подобное
Телефонные исследования такие точные. Что хочешь наисследуют. Инициатива нарушает конституционные права граждан. Совершеннолетие наступает в 18 лет. тогда уж и в армию с 21 года.Минздрав лучше бы улучшением работы клиник озаботился.
Опять бабок у подъездов опрашивали?
В Армию так с 18 лет,а спиртное с 21.Ну блин,Каламбур!!!
К сожалению россияне в большинстве своем продолжают оставаться инфантильными паттерналистами. Ничего вы подобными инициативами не добьётесь, разве что повышения смертности среди лиц не достигших 21 го летнего возраста от суррогатного бухла.
17.08.2021 12:20
АБОРИГЕН
Вы правы. Было уже такое, когда люди пили жидкость для мытья стекол и др. жидкости с якобы содержанием спирта.
17.08.2021 12:09
- гость -
Опять бабок у подъездов опрашивали?
а по вашему надо было опросить 18-23 лет ???
17.08.2021 12:20
АБОРИГЕН
просветите нас , как нужно решить подобную проблему?
как сделать так чтобы молодые люди не пили, а работали создавая материальный продукт
17.08.2021 12:20
АБОРИГЕН
К сожалению россияне в большинстве своем продолжают оставаться инфантильными паттерналистами.
если бы вы были правы, то молодежь не сидела бы в тик-токах и инстаграммах, не стреляла бы в школах....
завтра к примеру будет новость: Госдума предложила всем росиянам питаться трехразово - пнд, среда, птн; дышать через раз; и еще какой нибудь бред и напишут что большинство поддержало их предложение.
Давно уже понятно что верить этим опросам - себя не уважать.
Если уж вводить ограничения по возрасту на алкоголь, то на весь.
Где это вы видели молодняк, пьющий невкусную водку? Коктельчики, пивко, виннишко- вот что поросль пьёт. Так что все эти ваши запреты "не брать в рот
до свадьбыдо 21 года"- имитация бурной деятельности.
Давно считаю Думу бестолковым образованием. Законов миллионы, выбрать нужное, исполнять и жить. Царь и свита.
17.08.2021 12:24
- гость -
17.08.2021 12:20
АБОРИГЕН
Вы правы. Было уже такое, когда люди пили жидкость для мытья стекол и др. жидкости с якобы содержанием спирта.--------------------Вменяемый человек ЭТО пить не станет, а отбросы общества пусть лакают и дохнут, не нужно их жалеть. Нация должна самоочищаться.
17.08.2021 13:13
Митенька ржевский
С возрастом приходит понимание, что нет ничего лучше рюмочки хорошей чистой водочки под какой нибудь борщечок на ужин....
А всякие коктейли, пиво и прочее (даже и коньяки и виски) уже и не хочется.