Россияне поддержали повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года

Большинство россиян поддержали идею Минздрава повысить возраст, с которого разрешается продавать крепкий алкоголь, с 18 лет до 21 года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости.

34% россиян поддержали идею повысить возраст для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5% до 21 года. Ещё 39% считают, что следует вовсе запретить продажу алкоголя лицам моложе этого возраста.

Против инициативы – 18% россиян. При этом женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78% и 70% соответственно.

Ранее Минздрав предложил повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, до 21 года. Специалисты подготовили поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". Законопроект касается алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5%.

Ввести новые правила предполагается с 1 марта 2022 года.