26 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае скончались за сутки

Рекорд по смертности от коронавируса вновь повторился в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб, в регионе скончались 26 человек, из которых 22 – от инфекции. Всего за время пандемии умерло 4359 человек.

Также 273 новых случая коронавируса зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших составляет 66 774 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 80, Бийск – 27, Заринск – 13, Бийский район – 12, Рубцовск – 11, Ребрихинский – 9, Локтевский район – 8, Мамонтовский район – 7, Алейск, Волчихинский, Змеиногорский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Шелаболихинский район – по 5 заболевших, Завьяловский, Первомайский, Солтонский, Угловский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Каменский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощёковский, Курьинский, Кытмановский районы – по 1 заболевшему.

Из больниц выписали ещё 187 пациентов, всего за время пандемии выздоровели 51 228 человек.