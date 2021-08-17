ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых

ВТБ запустил личный кабинет для самозанятых. Он доступен в приложении для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и ВТБ Онлайн для физлиц.

С помощью сервиса индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход". Они также могут учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам.

Кроме того, в личном кабинете можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учёта, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.

"Преимущества специального налогового режима привлекают многих людей из разных сфер деятельности. Эксперты рынка ожидают увидеть около 7,7 млн самозанятых к концу 2025 года. Мы разработали удобный сервис для желающих работать в этом статусе, который позволит им решать свои операционные задачи ещё более выгодно и комфортно", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов добавил, что всё больше россиян задумываются о том, чтобы получить статус самозанятого. С помощью онлайн-сервиса ВТБ они смогут пользоваться всеми преимуществами оформления этой формы налогообложения,

"Приоритеты ВТБ − безопасность данных и средств клиентов: при реализации данного проекта прямой информационный обмен с ФНС был обеспечен надёжными средствами защиты, а программное обеспечение было разработано с применением практик и инструментов, которые повышают безопасность процессов", − сообщил руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса ВТБ Филипп Майзенберг.

Воспользоваться новым сервисом могут также физлица и предприниматели, которые уже зарегистрированы в качестве самозанятых в ФНС. Для этого достаточно передать права банку на осуществление деятельности в этом статусе, пройдя регистрацию в личном кабинете, и получить доступ ко всем возможностям сервиса в мобильном банке для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и в ВТБ Онлайн для физлиц.