Фото дня. Американский самолёт перевозит 640 беженцев из Афганистана

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Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.
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Комментарии
А куда везёт? в Америкосию?
как в фильмах про зомби апокалипсис. теперь только кому-нибудь чихнуть и 640 ковидников приехали.
В Таджикистан.
В 6 раз перегружен?! Взлетали как? Ногами отталкивались и крыльями махали? Как говорится - жить захочешь ......
17.08.2021 13:46
1
в 6 раз это по посадочным местам. по весу норм.
650 человек.... ну, скажем, в среднем по 70 кг. 45500 кг.
А теперь ТТХ С-17:
Длина: 53,04 м
Размах крыла: 51,74 м
Высота: 16,79 м
Колея шасси: 10,27 м
База шасси: 20,06 м
Площадь крыла: 353,03 м²
Масса пустого: 122 016 кг
Масса максимальная взлётная: 265 350 кг
Максимальная полезная нагрузка: 77 500 кг
Ёмкость топливных баков: 134 556
Ну и где перегруз в 6 раз? Бродячие счетоводы...
Где-то есть кадры, как дикие афганцы запрыгивали на крылья самолета. Он потом взлетел и они постепенно падали на крышу домов. О чем они думали? Что с крыла самолета их не сдует?
17.08.2021 14:07
Митенька ржевский
По посадочным местам.
Если подвесить гамаки под потолком, то еще можно 600 вместить.
Женщин, стариков и детей минимум. В основном молодые мужчины...
В основном молодые мужчины...
не хотят панимаэшь ваэвать за ротенбергов и тимченок.
Авгагвардейцы тикают от справедливого суда ?
а в России очередное авиаЧП, на этот раз Ил-112
норм набилось
Захочешь жить, не так раскорячишся.
Нет перегрузки. С парашютом стоя и 700 входит.
У всех родные, а они спасают только собственные задницы.
17:51
омериканский образ жизни же.