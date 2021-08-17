Фото дня. Американский самолёт перевозит 640 беженцев из Афганистана

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Жители Афганистана бегут из страны после её захвата террористами

Снимок был сделан 15 августа. Многие пассажиры запрыгнули на борт практически на ходу, выгонять никого не стали. Военно-транспортный самолёт C-17 американских ВВС оказался перегружен в шесть раз.