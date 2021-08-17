Семь млрд рублей направят на создание "духовно-нравственного" контента для молодёжи в РФ

До конца 2020 года расходы на производство контента, направленного на "формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи", вырастут с 3 млрд до 10 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы федерального казначейства.

Дополнительные 7 миллиардов выделят из Резервного фонда правительства, а получит их АНО "Институт развития интернета". Предполагается, что средства пойдут на порядка 200 интернет-проектов, чтобы те были созданы до 31 декабря текущего года.

При этом источник в администрации президента указал, что сроки могут быть передвинуты. Однако он же заметил, что в 2022 году расходы на полезный, с точки зрения государства, контент могут вырасти в полтора раза, а в дальнейшем – и в два раза.

Глава Института развития интернета Антон Ключкин ожидает, что деньги заинтересуют "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, RT, "Яндекс" и остальных крупных игроков рынка. Решать, кому пойдут деньги, станет продюсерский совет, в который войдут производители аудиовизуального контента, продюсеры, представители АНО "Национальные приоритеты", Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

Его главой станет замгендиректор Национальной медиа группы Вячеслав Муругов. Над них же будет находиться уже существующий наблюдательный совет под руководством замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.