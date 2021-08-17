Вторник, 17 Август, 22:55

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,48
€ 86,48
22°


6312185 +23508
Обь
113см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Семь млрд рублей направят на создание "духовно-нравственного" контента для молодёжи в РФ

, ИА "Амител"
На эти деньги власти планируют создать порядка 200 интернет-проектов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

До конца 2020 года расходы на производство контента, направленного на "формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи", вырастут с 3 млрд до 10 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы федерального казначейства.

Дополнительные 7 миллиардов выделят из Резервного фонда правительства, а получит их АНО "Институт развития интернета". Предполагается, что средства пойдут на порядка 200 интернет-проектов, чтобы те были созданы до 31 декабря текущего года.

При этом источник в администрации президента указал, что сроки могут быть передвинуты. Однако он же заметил, что в 2022 году расходы на полезный, с точки зрения государства, контент могут вырасти в полтора раза, а в дальнейшем – и в два раза.

Глава Института развития интернета Антон Ключкин ожидает, что деньги заинтересуют "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, RT, "Яндекс" и остальных крупных игроков рынка. Решать, кому пойдут деньги, станет продюсерский совет, в который войдут производители аудиовизуального контента, продюсеры, представители АНО "Национальные приоритеты", Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

Его главой станет замгендиректор Национальной медиа группы Вячеслав Муругов. Над них же будет находиться уже существующий наблюдательный совет под руководством замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.08.2021 13:56
- гость -

Опасно. Украдут

17.08.2021 14:19
- гость -

тупо распилят и всё...

17.08.2021 14:25
- гость -

Дадут освоить Моргенштейну, он своим искусством духовную нравственность поднимет.

17.08.2021 14:27
- гость -

Идеалогия за огромные государственные деньги. Что-то это напоминает.
А вообще конечно, где молодежь и где люди которые для её просвещения трудятся. К сожалению, ключевое здесь 7 миллиардов и размытые сроки с неясными задачами

17.08.2021 14:34
- гость -

17.08.2021 14:25
Судя по твоему комментарию, умом ты не отличаешься.

17.08.2021 14:35
- гость -

Разве можно духовно-нравственное поднять контентом за деньги?
Мир в котором все продается и покупается россию погубит.

17.08.2021 14:41
- гость -

Юре Шевчуку дадут денег? Его песни и нравственны и культурно обогащены, направлены как на молодежь так и на взрослых, в песнях интернационализм, духовность, скрепы, есть и про любовь, есть и про природу, есть и про баню, есть и русские народные мотивы

17.08.2021 14:42
Виталий Уткин

Пример воспитания.

Пусть человек никогда не прекращает процесс Своего Совершенствования!

…Надо постоянно помнить, что осознание собственной избранности служения знаниями не должно быть поводом для гордости, ощущения достаточности своего уровня развития!
… Нет никакого основания для смотрения на души, которые меньше умеют, — свысока!

Видя и пороки, и проблески света в душах — следует помогать прорастать в них лучшему!
Все — вначале учатся, лишь подчиняясь страстям или жизненным необходимостям.
Потребности знать и любить (людей, природу, труд, искусство и т.п.) — следует поощрять в людях!
Да, любить людей, не развившихся ещё в эволюционном отношении, — не просто! Тем более, что те люди отягощены многими пороками, низменными страстями!

Мудрость души растёт не иначе, как если она питаема не только знаниями, но и любовью!

Увидим, сколь опасным становится большое сознание, управляемое малым и грязным умишком!
Именно так в мир приходят тираны…

Всегда в гармонии должны быть ум и сила — под предводительством любви!

Что же касается бед, даваемых людям согласно их судьбам, то надо их с терпеньем кротким сносить. Но при этом, сколько возможно, стараться боль ту облегчить.

Роскошь во всём изгоним!
Важн&#225; в человеке также способность обобщать полученные знания и применять их на практике.
Но главное — это работа с духовным сердцем (область грудной клетки продуцирующей эмоции любви), что позволяет каждому стать искренне доброжелательным, легко переносить различные личностные невзгоды, сохраняя оптимистичное настроение в тех ситуациях, когда другие люди, не овладевшие рассматриваемыми навыками, впадают в депрессии или озлобляются.

Занятия пантомимикой помогают детям преодолевать барьеры в общении с окружающими, дают знание своего тела, лучшее понимание себя и других, возможность для самовыражения. Разыгрывая маленькие немые спектакли — дети чувствуют общее благожелательное, любящее поле группы и своё место в ней, проявляют свою индивидуальность. Главное внимание уделяется развитию эмоций люб

17.08.2021 14:52
- гость -

Занятий пантомимой наверное будет не достаточно
Личный пример родителей, учителей в учебе, труде, поступках нельзя подменять электронной удаленкой.
Так можно окончательно потерять молодежь, будущее нашей страны.

17.08.2021 15:04
- гость -

Денег на светофор нет

17.08.2021 15:06
St

Лучше б эти деньги направили на лечение детей

17.08.2021 15:08
АБОРИГЕН

Нет никакого резервного фона правительства. Это всё деньги налогоплательщиков, которые скорей всего будут украдены, "эффективными" управленцами и прочими крепкими хозяйственниками.

17.08.2021 15:10
- гость -

Хм, а где на сегодняшний момент такие "громкие" проекты последних лет как поисковая система Спутник, детский интернет-сегмент, российский аналог Википедии? Ах да, они закрылись, потому что они никому не были нужны из-за паршивого качества, а их бюджет был распилен чиновниками ЕР.

А как прекрасно это сочетается с соседней новостью "Девочка-инвалид в Бийске два года не может получить кресло-коляску"!

17.08.2021 15:36
- гость -

Буржуям надо вешать лапшу на уши, этим все и сказано.

17.08.2021 15:37
15,35

До конца 2020 года расходы на производство контента, направленного на "формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи", вырастут с 3 млрд до 10 млрд рублей.
Этим всё сказано, до конца 2020, деньги уже кончились и находятся там где надо.

17.08.2021 15:38
- гость -

Буржуям надо вешать лапшу на уши, этим все и сказано

17.08.2021 15:43
- гость -

17.08.2021 15:08
АБОРИГЕН

будут украдены, "эффективными" управленцами и прочими крепкими хозяйственниками.

Эти крепкие хозяйственники называются капиталистами. Или у тебя воры, которые обкрадывают народ, по- другому называются?

17.08.2021 16:03
- гость -

Тема 1 - царь хороший. Тема 2 - СССР плохо и тоталитаризм. Тема 3 - Помолимся всеми миром. Тема 4. - Магнаты и капиталисты это хорошо, они дают тебе рабочие места и зарплату.

17.08.2021 17:19
- гость -

До конца 2020 года расходы на производство контента

Так все уже случилось год назад. На дворе 2021, и де он, этот контент?))

17.08.2021 19:25
гость

А сколько тротуаров и фонарей в переулке Ядринцева можно было сделать!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
22:31
Дополнительный миллиард рублей распределили между муниципалитетами Алтайского края 0
21:59
Роспотребнадзор анонсировал появление пятой вакцины от COVID-19 в России 0
21:34
Прокуратура Бийска проверит ситуацию с девочкой-инвалидом, которая два года ждёт коляску 0
20:59
Восстановлена хронология крушения Ил-112В в Подмосковье 0
20:33
1,2 млрд рублей направили на строительство и ремонт объектов культуры в Алтайском крае 0
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 августа 0
19:29
Двух уже осуждённых барнаульцев признали виновными в даче взятки полицейскому 0
18:57
Хакасия получила 133 млн на постройку дороги Абакан – Бийск 1
18:28
Семь человек погибли в ДТП с неопытными водителями в Алтайском крае за 2021 год 1
17:58
К доковидным показателям. Аренда комнат в Барнауле за год резко подорожала 0
17:41
Кировские коммунисты потребовали снять "алтайскую шпионку" Бутину с выборов в Госдуму 7
17:26
В Троицком прошла открытая тренировка по биатлону для детей и подростков 0
17:14
Программу льготной семейной ипотеки под 6% продлили до конца 2023 года 0
16:55
Пограничники задержали уголовника-иностранца, который незаконно пересёк границу на Алтае 2
16:37
Россиянам, пострадавшим от стихийных бедствий, упростят процедуру выплат – Путин 0
16:24
Под патронажем губернатора. На Алтае снова запускают бесплатное бизнес-обучение 0
16:08
В частном секторе Барнаула ремонтируют и асфальтируют дороги 2
15:57
Загорелся двигатель. Военный самолёт Ил-112 рухнул в Подмосковье 13
15:42
"Единая Россия" находится в избирательном бюллетене под пятым номером 0
15:29
В СГК опровергли причастность к майнинг-ферме на ТЭЦ-3 в Барнауле 10
15:15
Ни концерта, ни фейерверка. День города в Барнауле пройдёт в "ковидном" режиме 15
14:52
Ударной волной снесло стену. Электросамокат взорвался в квартире в Перми 7
14:40
Суд снял с выборов в Госдуму алтайского "яблочника" Виктора Рау 33
14:24
Новую федеральную трассу на Алтае отремонтируют полностью за пять лет 10
14:11
Улицу Чкалова на пять дней перекроют в Барнауле 0
13:51
Семь млрд рублей направят на создание "духовно-нравственного" контента для молодёжи в РФ 20
13:34
Рост – 40%. Семь тысяч квартир построили в Алтайском крае с начала года 5
13:21
Фото дня. Американский самолёт перевозит 640 беженцев из Афганистана 18
13:03
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых 0
12:53
"Для меня это трагедия": о чём говорила Стелла Штань в последнем слове. Аудиоцитата 0
12:38
Ферму для добычи криптовалюты обнаружили на барнаульской ТЭЦ-3 20
12:26
Российский "овощной" гигант купил тепличный комбинат "Индустриальный" в Барнауле 12
12:15
Бывший вице-премьер краевого правительства Ирина Долгова получила три года условно 12
11:59
26 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае скончались за сутки 2
11:47
Россияне поддержали повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года 15
11:34
Как в ТЦ. Поликлиника Барнаула предлагает привиться от COVID-19 без предварительной записи 2
11:17
"Ростелеком" назвал алтайские сёла с наибольшим доступом к скоростному интернету 6
11:08
"Урок союзникам США". Почему Афганистан снова стал "горячей точкой" и что его ждёт дальше 20
10:54
В "Черкизово" рассказали, когда заработает пострадавший от пожара "Алтайский бройлер" 4
10:45
Убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти на 60% за время пандемии 9
10:25
"Воодушевлён, вдохновлён, просветлён". Бывший муж Ксении Собчак отдохнул на Алтае 2
10:07
Гениями не рождаются: чем занять творческого ребёнка после школы 0
09:43
Стелла Штань выступила с последним словом в суде 0
09:30
За одним исключением. Почти все малые партии не допустили до выборов в АКЗС 5
09:16
41-летний мужчина надругался над школьницей в Барнауле 13
08:57
Путин подписал новый план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы 51
08:43
В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с пьяным водителем в Барнауле 12
08:25
В Греции скончался первый полностью привитый человек в мире 21
08:01
"Столица мира". Подкаст об истории Барнаула. Скоро на amic.ru 4
07:54
Трамвай № 7 временно изменит схему движения в Барнауле 0
07:37
Валерий Карпин не позвал алтайского футболиста Александра Соболева в новый состав сборной 4
07:24
Даёшь ТРЦ. Гигантский участок на Павловском тракте продают под застройку за 190 млн рублей 14
07:06
От мобильных пунктов до обязательной прививки: история вакцинации от ковида на Алтае 0
06:48
Собаки, которые уверены, что они кошки 1
06:32
Города Алтайского края не вошли в список приоритетных для бесплатной газификации 11
06:18
"Новейшая история муниципалитета". Ребрихинский район получит газопровод 1
06:01
Снова жара. О погоде в Алтайском крае 17 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.