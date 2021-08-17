Семь млрд рублей направят на создание "духовно-нравственного" контента для молодёжи в РФ

До конца 2020 года расходы на производство контента, направленного на "формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи", вырастут с 3 млрд до 10 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы федерального казначейства.
Дополнительные 7 миллиардов выделят из Резервного фонда правительства, а получит их АНО "Институт развития интернета". Предполагается, что средства пойдут на порядка 200 интернет-проектов, чтобы те были созданы до 31 декабря текущего года.
При этом источник в администрации президента указал, что сроки могут быть передвинуты. Однако он же заметил, что в 2022 году расходы на полезный, с точки зрения государства, контент могут вырасти в полтора раза, а в дальнейшем – и в два раза.
Глава Института развития интернета Антон Ключкин ожидает, что деньги заинтересуют "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, RT, "Яндекс" и остальных крупных игроков рынка. Решать, кому пойдут деньги, станет продюсерский совет, в который войдут производители аудиовизуального контента, продюсеры, представители АНО "Национальные приоритеты", Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.
Его главой станет замгендиректор Национальной медиа группы Вячеслав Муругов. Над них же будет находиться уже существующий наблюдательный совет под руководством замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.
Комментарии
Опасно. Украдут
тупо распилят и всё...
Дадут освоить Моргенштейну, он своим искусством духовную нравственность поднимет.
Идеалогия за огромные государственные деньги. Что-то это напоминает.
А вообще конечно, где молодежь и где люди которые для её просвещения трудятся. К сожалению, ключевое здесь 7 миллиардов и размытые сроки с неясными задачами
17.08.2021 14:25
Судя по твоему комментарию, умом ты не отличаешься.
Разве можно духовно-нравственное поднять контентом за деньги?
Мир в котором все продается и покупается россию погубит.
Юре Шевчуку дадут денег? Его песни и нравственны и культурно обогащены, направлены как на молодежь так и на взрослых, в песнях интернационализм, духовность, скрепы, есть и про любовь, есть и про природу, есть и про баню, есть и русские народные мотивы
Пример воспитания.
Пусть человек никогда не прекращает процесс Своего Совершенствования!
…Надо постоянно помнить, что осознание собственной избранности служения знаниями не должно быть поводом для гордости, ощущения достаточности своего уровня развития!
… Нет никакого основания для смотрения на души, которые меньше умеют, — свысока!
Видя и пороки, и проблески света в душах — следует помогать прорастать в них лучшему!
Все — вначале учатся, лишь подчиняясь страстям или жизненным необходимостям.
Потребности знать и любить (людей, природу, труд, искусство и т.п.) — следует поощрять в людях!
Да, любить людей, не развившихся ещё в эволюционном отношении, — не просто! Тем более, что те люди отягощены многими пороками, низменными страстями!
Мудрость души растёт не иначе, как если она питаема не только знаниями, но и любовью!
Увидим, сколь опасным становится большое сознание, управляемое малым и грязным умишком!
Именно так в мир приходят тираны…
Всегда в гармонии должны быть ум и сила — под предводительством любви!
Что же касается бед, даваемых людям согласно их судьбам, то надо их с терпеньем кротким сносить. Но при этом, сколько возможно, стараться боль ту облегчить.
Роскошь во всём изгоним!
Важнá в человеке также способность обобщать полученные знания и применять их на практике.
Но главное — это работа с духовным сердцем (область грудной клетки продуцирующей эмоции любви), что позволяет каждому стать искренне доброжелательным, легко переносить различные личностные невзгоды, сохраняя оптимистичное настроение в тех ситуациях, когда другие люди, не овладевшие рассматриваемыми навыками, впадают в депрессии или озлобляются.
Занятия пантомимикой помогают детям преодолевать барьеры в общении с окружающими, дают знание своего тела, лучшее понимание себя и других, возможность для самовыражения. Разыгрывая маленькие немые спектакли — дети чувствуют общее благожелательное, любящее поле группы и своё место в ней, проявляют свою индивидуальность. Главное внимание уделяется развитию эмоций люб
Занятий пантомимой наверное будет не достаточно
Личный пример родителей, учителей в учебе, труде, поступках нельзя подменять электронной удаленкой.
Так можно окончательно потерять молодежь, будущее нашей страны.
Денег на светофор нет
Лучше б эти деньги направили на лечение детей
Нет никакого резервного фона правительства. Это всё деньги налогоплательщиков, которые скорей всего будут украдены, "эффективными" управленцами и прочими крепкими хозяйственниками.
Хм, а где на сегодняшний момент такие "громкие" проекты последних лет как поисковая система Спутник, детский интернет-сегмент, российский аналог Википедии? Ах да, они закрылись, потому что они никому не были нужны из-за паршивого качества, а их бюджет был распилен чиновниками ЕР.
А как прекрасно это сочетается с соседней новостью "Девочка-инвалид в Бийске два года не может получить кресло-коляску"!
Буржуям надо вешать лапшу на уши, этим все и сказано.
До конца 2020 года расходы на производство контента, направленного на "формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи", вырастут с 3 млрд до 10 млрд рублей.
Этим всё сказано, до конца 2020, деньги уже кончились и находятся там где надо.
Буржуям надо вешать лапшу на уши, этим все и сказано
17.08.2021 15:08
АБОРИГЕН
будут украдены, "эффективными" управленцами и прочими крепкими хозяйственниками.
Эти крепкие хозяйственники называются капиталистами. Или у тебя воры, которые обкрадывают народ, по- другому называются?
Тема 1 - царь хороший. Тема 2 - СССР плохо и тоталитаризм. Тема 3 - Помолимся всеми миром. Тема 4. - Магнаты и капиталисты это хорошо, они дают тебе рабочие места и зарплату.
До конца 2020 года расходы на производство контента
Так все уже случилось год назад. На дворе 2021, и де он, этот контент?))
А сколько тротуаров и фонарей в переулке Ядринцева можно было сделать!