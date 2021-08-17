Новую федеральную трассу на Алтае отремонтируют полностью за пять лет

Третью федеральную трассу в Алтайском крае приведут в порядок в ближайшие пять лет. Речь идёт о 400-километровом участке от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. В рамках реконструкции участок дороги из Барнаула до Павловска полностью сделают четырёхполосным. Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора Виктора Томенко на асфальтобетонный завод в Мамонтовском районе, где по немецкой технологии производят смесь, соответствующую самым современным ГОСТам, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В этом году на ремонт нескольких участков федеральной дороги, общей протяженностью 44 километра, выделили около 1,3 миллиарда рублей. Как рассказал заместитель начальника Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" Владимир Дубровский, при темпе 40-45 км в год магистраль будет приведена в нормативное состояние в течение пяти лет.

Кроме того, большая часть продукции нового асфальтобетонного завода, приобретённой с помощью средств краевого бюджета, направляется на ремонт этой федеральной трассы. Как отметил начальник Алтайавтодора Василий Мотуз, завод обладает большой мощностью, способен выпускать до 60 тонн продукции в час, до 2000 тонн – за смену.

Как неоднократно писал amic.ru, Росавтодор принял на баланс третью федеральную трассу этой осенью. Причём разговоры об этом велись ещё с 2017 года. Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи магистрали на федеральный баланс. И это без расходов на ремонт, с которым и так затянули ещё несколько лет назад. Таким образом, за счёт передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие семь лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей.

Качество дороги в Романовском, Родинском и Мамонтовском районах неоднократно вызывало недовольство автомобилистов. На ямы они жаловались даже в соцсетях губернатору Виктору Томенко.

Подробнее о том, почему новая федеральная трасса так нужна Алтайскому краю – читайте в нашем большом материале.