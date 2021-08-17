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Новости

Новую федеральную трассу на Алтае отремонтируют полностью за пять лет

, ИА "Амител"
Власти планируют приводить в порядок по 45 километров в год
Фото: travelask.ru

Фото: travelask.ru

Третью федеральную трассу в Алтайском крае приведут в порядок в ближайшие пять лет. Речь идёт о 400-километровом участке от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. В рамках реконструкции участок дороги из Барнаула до Павловска полностью сделают четырёхполосным. Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора Виктора Томенко на асфальтобетонный завод в Мамонтовском районе, где по немецкой технологии производят смесь, соответствующую самым современным ГОСТам, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В этом году на ремонт нескольких участков федеральной дороги, общей протяженностью 44 километра, выделили около 1,3 миллиарда рублей. Как рассказал заместитель начальника Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" Владимир Дубровский, при темпе 40-45 км в год магистраль будет приведена в нормативное состояние в течение пяти лет.

Кроме того, большая часть продукции нового асфальтобетонного завода, приобретённой с помощью средств краевого бюджета, направляется на ремонт этой федеральной трассы. Как отметил начальник Алтайавтодора Василий Мотуз, завод обладает большой мощностью, способен выпускать до 60 тонн продукции в час, до 2000 тонн – за смену.

Как неоднократно писал amic.ru, Росавтодор принял на баланс третью федеральную трассу этой осенью. Причём разговоры об этом велись ещё с 2017 года. Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи магистрали на федеральный баланс. И это без расходов на ремонт, с которым и так затянули ещё несколько лет назад. Таким образом, за счёт передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие семь лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей.

Качество дороги в Романовском, Родинском и Мамонтовском районах неоднократно вызывало недовольство автомобилистов. На ямы они жаловались даже в соцсетях губернатору Виктору Томенко.

Подробнее о том, почему новая федеральная трасса так нужна Алтайскому краю – читайте в нашем большом материале.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.08.2021 15:12
- гость -

Наймите китайцев. Они за два года, за эти же деньги, эту дорогу сделают восьмиполосной!

17.08.2021 15:13
Иsтина

Речь идёт о 400-километровом участке от Барнаула до Павлодара

при темпе 40-45 км в год магистраль будет приведена в нормативное состояние в течение пяти лет


5*45 = 225 км.

А остальные 175 км уже нормальные или просто на них положили????

Геометрия не сходится

17.08.2021 15:13
- гость -

Как только закончат, так с самого начала вновь начнут ремонтировать

17.08.2021 15:24
- гость -

Надо медленнее и подороже строить -ремонтировать, что бы у организации стабильность была. Надо думать о своем коллективе, люди там ипотеку берут-им стабильность нужна.

17.08.2021 15:26
Вадим

Каму она нужна? Сибирь вымирает , они дороги строют . - Есть хотите, Да - вот вам туалет

17.08.2021 16:02
krash

500 миллионов эколномии? типа это такие были расходы на содержание дороги?

Особенно в мамонтово со сплошными ямами до начала ремонта, сколько лет ничего не делалось....вот только начали копошиться и они хотят сказать что такие средства ВЫДЕЛЯЛИСЬ?

Норм пилят. даже не краснея. Кто в Кулунду ездил тот знает - что дорога там оставляет желать лучшего.

17.08.2021 16:09
- гость -

158 км Барнаул Буканское в отличном состоянии. Стройка идет полотно ложат надежное. Но темпы как везде слабые.

17.08.2021 16:51
Виктор

По 80 километров в год

17.08.2021 16:51
- гость -

Ложат на кого-то свой "прибор", а если асфальто- бетонную смесь, то её кладут. Но вам виднее

17.08.2021 18:14
Змей

Скорей бы дорогу Павловск - Барнаул расширили бы

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