Ударной волной снесло стену. Электросамокат взорвался в квартире в Перми

В квартире на 14-м этаже дома на улице Юрша, 82, в Перми взорвался электросамокат. Ударная волна была такой силы, что снесла межкомнатную стену квартиры.

Как сообщает портал 59.ru, жильцам многоэтажки пришлось эвакуироваться, поскольку из-за взрыва в здании сработала пожарная сигнализация.

"Я гуляла во дворе с младшим ребёнком, а моя старшая дочь в это время была дома, мы живём на 15-м этаже, но не прямо над этой квартирой. Она мне позвонила и сказала, что услышала грохот, как будто где-то упал шкаф", – сказала одна из жительниц дома.

После этого в помещении начался пожар и лестничную клетку заволокло дымом. Жильцы квартиры сначала, вероятно, пытались самостоятельно справиться с возгоранием – из окна 14-го этажа они выбросили горящий матрас.

В результате взрыва пострадал только хозяин самоката, который арендовал квартиру. Сейчас он находится в больнице с ожогами 20% тела.