Ударной волной снесло стену. Электросамокат взорвался в квартире в Перми

В квартире на 14-м этаже дома на улице Юрша, 82, в Перми взорвался электросамокат. Ударная волна была такой силы, что снесла межкомнатную стену квартиры.
Как сообщает портал 59.ru, жильцам многоэтажки пришлось эвакуироваться, поскольку из-за взрыва в здании сработала пожарная сигнализация.
"Я гуляла во дворе с младшим ребёнком, а моя старшая дочь в это время была дома, мы живём на 15-м этаже, но не прямо над этой квартирой. Она мне позвонила и сказала, что услышала грохот, как будто где-то упал шкаф", – сказала одна из жительниц дома.
После этого в помещении начался пожар и лестничную клетку заволокло дымом. Жильцы квартиры сначала, вероятно, пытались самостоятельно справиться с возгоранием – из окна 14-го этажа они выбросили горящий матрас.
В результате взрыва пострадал только хозяин самоката, который арендовал квартиру. Сейчас он находится в больнице с ожогами 20% тела.
Комментарии
Долой самокаты
17.08.2021 15:39
- гость -
Долой самокаты
Именно, долой самокаты на которые нет сертификата, разрешающего их использование в России, и даешь введение технических паспортов на данные изделия ввиду их повышенной опасности. Не нравится катись на самокате без эл/мотора.
Электровелосипед имеет больше аккумуляторов. Все передумал покупать.
Аккумуляторные батареи взрывом, выносящим стены, не взрываются.
Они горят с шипением, с дымом и огнем, долго горят - 30 секунд .. 1 минуту.
Но не взрываются с описанными выше последствиями.
Батареи состоят из десятков-сотен герметичных элементов в металлических корпусах, они могут прогорать и гореть по очереди, взрываться, но как петарды, без выноса стен.
А если бы горящий матрас приземлился на чей-то балкон ниже?
горят то да. не взрывом но ФИГ ПОТУШИШЬ а если тушить водой вообще будет интересно
Кто в школе литий тырил и кидал в фонтанчик с водой - тот знает
Он чо, на газу был штолле?