"Единая Россия" находится в избирательном бюллетене под пятым номером

Для "Единой России" непринципиальна позиция в бюллетене на выборах в Госдуму, потому что избиратели голосуют за программу, с которой партия идёт на выборы, и за её предложения по развитию страны. А также за три базовых принципа – это защита, забота и благополучие граждан, заявил по итогам жеребьёвки секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает сайт ER.ru.

"Пятый номер символизирует нашу пятёрку, с которой мы идём на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Каждый из них профессионал своего дела. Уверен, что они все вместе приведут нашу партию к победе", – сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что "Единая Россия" заинтересована в чистой и честной борьбе.

"Безусловно, мы довольны сегодняшней жеребьёвкой. Мы попали точно в пятёрку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает "Единую Россию" от других политических партий", – отметил секретарь Генсовета.

Большое число партий в избирательном списке – свидетельство того, что у граждан есть выбор, считает Андрей Турчак. Он напомнил также, что в этом году "Единая Россия" выдвинула более 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

"Все они прошли проверку. Мы рассчитываем, что партия безупречно проведёт избирательную кампанию и непосредственно три дня голосования 17-19 сентября", – заключил Андрей Турчак.

Напомним, процедура жеребьёвки прошла 16 августа в Центризбиркоме. Шарик с номером партии в избирательном бюллетене из лототрона в ЦИК достал Андрей Турчак. В жеребьёвке приняли участие 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Они назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года, и будут проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.