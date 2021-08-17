В частном секторе Барнаула ремонтируют и асфальтируют дороги

На пяти участках в частном секторе Барнаула ведут ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба мэрии, 17 августа в городе асфальтирует улицу 2-ю Речную в границах Северо-Западной и Селекционной.

Работы по устройству основания дороги ведутся на улицах Гущина от дома № 140 до Северо-Западной, Лазо на участке от Северо-Западной до Пугачёва, 50 лет Алтая от Кирова до Боровой. На улице Панкратова от дома № 64д до дома № 80б регулируют высотное положение колодцев.

Ранее благоустройство дорог завершилось на участках улиц Малиновой, Малиновой 1-й, Ким, проезда Гужтранспортного и проезда между улицами Воровского от дома № 25 до улицы Красносельской.

Ремонт дорог частного сектора в Барнауле выполняют по муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годё" (подрядчик МБУ "Автодорстрой").

Скоро дорожная техника зайдёт в пригородные посёлки Спутник, Борзовая Заимка, Пригородный, частные секторы микрорайонов ВРЗ, Осипенко, Урожайный и другие. Всего заасфальтируют 32 участка.

На эти цели потратят почти 50 млн рублей.