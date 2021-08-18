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Заёмщики под защитой: вступили в силу новые правила для МФО

, ИА "Амител"
Изменения направлены на повышение ответственности микрофинансовых организаций
Фото: razborka.org

Фото: razborka.org

Госдума РФ представила подборку важных законов и правил, которые вступили в силу в июле 2021 года. В частности, новые требования коснулись микрофинансовых организаций: с 10 июля все они (как и кредитные кооперативы) обязаны иметь официальные сайты, зарегистрированные в доменной зоне ru или рф.

Также изменились требования к размеру минимальных собственных средств микрокредитных компаний – он увеличен до двух миллионов рублей. Раньше требования здесь были более лояльными –  уставный капитал мог составлять всего десять тысяч рублей. До 2024 года его планируют поэтапно увеличить вплоть до пяти миллионов рублей.

Данная мера направлена на повышение ответственности микрокредитных организаций. Кроме того, это позволит отсеять недобросовестных игроков с рынка финансовых услуг.

Также помочь устранить проблемы заёмщиков должен "Закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности". Он вступил в силу 14 июля 2021 года. В частности, теперь кредитор будет оценивать алгоритм работы коллектора. В случае выявления нарушений прав потребителей и получения отказа их устранить кредитор имеет право отказать в дальнейшем сотрудничестве с таким коллектором.

Что может сделать заёмщик, чтобы снизить риски?

Главный совет здесь – убедиться, что перед вами добросовестная компания, зарегистрированная в реестре ЦБ РФ и имеющая официальный сайт с доменом ru или рф. Также обратите внимание, нет ли в договоре комиссий, навязанных услуг или платной подписки.

И, конечно, тщательно оценивайте предложения, выбирая наиболее выгодные займы. Например, автовладельцы могут воспользоваться займом под залог ПТС от компании с хорошей репутацией, входящей в реестр ЦБ РФ, – финансовой группы "Содействие"(услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными. Ещё один важный плюс – машина остаётся у собственника: вы можете пользоваться авто, как и раньше. Единственное ограничение –  продать его до снятия обременения нельзя.

Сотрудники компании помогут получить деньги в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить ещё больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8 800 302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":
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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на август 2021 года.

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