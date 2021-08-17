Вторник, 17 Август, 22:56

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,48
€ 86,48
22°


6312185 +23508
Обь
113см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Россиянам, пострадавшим от стихийных бедствий, упростят процедуру выплат – Путин

, ИА "Амител"
Сейчас власти страны думают и о том, как ограничить строительство жилья на "опасных" территориях
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До 1 сентября 2021 года правительство страны должно подготовить поправки в закон, которые упрощают процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате природных катаклизмов. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин по итогам совещания, посвящённого ликвидации последствий пожаров и паводков.

По информации Кремля, речь идёт о выплатах в связи с утратой "имущества первой необходимости". Чтобы получить эту компенсацию, пострадавшим нужно будет предоставить данные, подтверждающие факт проживания в жилом помещении, которое оказалось в зоне чрезвычайной ситуации.

Также правительству поручено подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилья, пострадавшего в результате природных ЧС.

Глава государства распорядился продумать и законодательные инициативы, ограничивающие строительство жилья в зонах постоянных наводнений, а также ввести обязательное страхование имущества граждан, которые живут на таких территориях.

Материалы по теме

 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
22:31
Дополнительный миллиард рублей распределили между муниципалитетами Алтайского края 0
21:59
Роспотребнадзор анонсировал появление пятой вакцины от COVID-19 в России 0
21:34
Прокуратура Бийска проверит ситуацию с девочкой-инвалидом, которая два года ждёт коляску 0
20:59
Восстановлена хронология крушения Ил-112В в Подмосковье 0
20:33
1,2 млрд рублей направили на строительство и ремонт объектов культуры в Алтайском крае 0
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 августа 0
19:29
Двух уже осуждённых барнаульцев признали виновными в даче взятки полицейскому 0
18:57
Хакасия получила 133 млн на постройку дороги Абакан – Бийск 1
18:28
Семь человек погибли в ДТП с неопытными водителями в Алтайском крае за 2021 год 1
17:58
К доковидным показателям. Аренда комнат в Барнауле за год резко подорожала 0
17:41
Кировские коммунисты потребовали снять "алтайскую шпионку" Бутину с выборов в Госдуму 7
17:26
В Троицком прошла открытая тренировка по биатлону для детей и подростков 0
17:14
Программу льготной семейной ипотеки под 6% продлили до конца 2023 года 0
16:55
Пограничники задержали уголовника-иностранца, который незаконно пересёк границу на Алтае 2
16:37
Россиянам, пострадавшим от стихийных бедствий, упростят процедуру выплат – Путин 0
16:24
Под патронажем губернатора. На Алтае снова запускают бесплатное бизнес-обучение 0
16:08
В частном секторе Барнаула ремонтируют и асфальтируют дороги 2
15:57
Загорелся двигатель. Военный самолёт Ил-112 рухнул в Подмосковье 13
15:42
"Единая Россия" находится в избирательном бюллетене под пятым номером 0
15:29
В СГК опровергли причастность к майнинг-ферме на ТЭЦ-3 в Барнауле 10
15:15
Ни концерта, ни фейерверка. День города в Барнауле пройдёт в "ковидном" режиме 15
14:52
Ударной волной снесло стену. Электросамокат взорвался в квартире в Перми 7
14:40
Суд снял с выборов в Госдуму алтайского "яблочника" Виктора Рау 33
14:24
Новую федеральную трассу на Алтае отремонтируют полностью за пять лет 10
14:11
Улицу Чкалова на пять дней перекроют в Барнауле 0
13:51
Семь млрд рублей направят на создание "духовно-нравственного" контента для молодёжи в РФ 20
13:34
Рост – 40%. Семь тысяч квартир построили в Алтайском крае с начала года 5
13:21
Фото дня. Американский самолёт перевозит 640 беженцев из Афганистана 18
13:03
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых 0
12:53
"Для меня это трагедия": о чём говорила Стелла Штань в последнем слове. Аудиоцитата 0
12:38
Ферму для добычи криптовалюты обнаружили на барнаульской ТЭЦ-3 20
12:26
Российский "овощной" гигант купил тепличный комбинат "Индустриальный" в Барнауле 12
12:15
Бывший вице-премьер краевого правительства Ирина Долгова получила три года условно 12
11:59
26 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае скончались за сутки 2
11:47
Россияне поддержали повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года 15
11:34
Как в ТЦ. Поликлиника Барнаула предлагает привиться от COVID-19 без предварительной записи 2
11:17
"Ростелеком" назвал алтайские сёла с наибольшим доступом к скоростному интернету 6
11:08
"Урок союзникам США". Почему Афганистан снова стал "горячей точкой" и что его ждёт дальше 20
10:54
В "Черкизово" рассказали, когда заработает пострадавший от пожара "Алтайский бройлер" 4
10:45
Убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти на 60% за время пандемии 9
10:25
"Воодушевлён, вдохновлён, просветлён". Бывший муж Ксении Собчак отдохнул на Алтае 2
10:07
Гениями не рождаются: чем занять творческого ребёнка после школы 0
09:43
Стелла Штань выступила с последним словом в суде 0
09:30
За одним исключением. Почти все малые партии не допустили до выборов в АКЗС 5
09:16
41-летний мужчина надругался над школьницей в Барнауле 13
08:57
Путин подписал новый план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы 51
08:43
В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с пьяным водителем в Барнауле 12
08:25
В Греции скончался первый полностью привитый человек в мире 21
08:01
"Столица мира". Подкаст об истории Барнаула. Скоро на amic.ru 4
07:54
Трамвай № 7 временно изменит схему движения в Барнауле 0
07:37
Валерий Карпин не позвал алтайского футболиста Александра Соболева в новый состав сборной 4
07:24
Даёшь ТРЦ. Гигантский участок на Павловском тракте продают под застройку за 190 млн рублей 14
07:06
От мобильных пунктов до обязательной прививки: история вакцинации от ковида на Алтае 0
06:48
Собаки, которые уверены, что они кошки 1
06:32
Города Алтайского края не вошли в список приоритетных для бесплатной газификации 11
06:18
"Новейшая история муниципалитета". Ребрихинский район получит газопровод 1
06:01
Снова жара. О погоде в Алтайском крае 17 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.