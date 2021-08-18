Мужское и женское бесплодие: как его преодолеть, рассказал опытный акушер-гинеколог

С каждым годом растёт количество проблемных беременностей. С каждым годом всё больше мужчин и женщин, не способных к продолжению рода по самым разным причинам: гормональным, генетическим, иммунологическим и т.д. По официальной статистике, 18% супружеских пар не могут стать родителями, некоторые из них даже на фоне "абсолютного здоровья" по "необъяснимым причинам". По неофициальной статистике цифра больше. Звучит страшно.

Однако наряду с этим медицина активно развивается. Врачи помогают испытать счастье материнства и отцовства даже, казалось бы, в безнадёжных случаях: после многочисленных выкидышей, перенесённого онкологического заболевания у отцов и матерей, после удаления матки и яичников.

О возможностях современной медицины, о том, как сократить путь к родительству от долгих изнуряющих лет до нескольких месяцев, рассказала профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог с 42-летним стажем, основательница "Клиники Пасман" Наталья Пасман.

– Наталья Михайловна, для кого работает "Клиника Пасман" и кому она призвана помочь?

– Мы работаем для того, чтобы мужчины и женщины смогли испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена, если пара – и он, и она – хотят стать родителями, у них всё получится, какая бы тяжёлая ситуация ни была. Мы проводим полное всестороннее обследование супружеской пары и оказываем помощь, чтобы мужчина и женщина могли иметь здоровых детей и сами быть здоровыми.

Здоровье, как женское, так и мужское, закладывается внутриутробно. Чтобы дети были здоровы, необходима очень серьёзная подготовка ещё до беременности. Чтобы беременность протекала легко, необходимо очень серьёзно к ней подготовиться. Поэтому одна из важнейших наших специализаций – подростковая и детская гинекология.

Все годы работы, ещё задолго до основания клиники, я очень тщательно готовила пары к материнству и отцовству. Подчеркну, подготовка необходима не только женщинам с проблемами, но и здоровым, которые, к сожалению, приходят совсем редко.

А мы готовим к беременности в основном пациенток из группы высокого риска: тех, кто не мог забеременеть раньше, имел много неблагоприятных исходов (мертворождений, выкидышей, замерших беременностей). С этого и начиналась наша клиника – мы не видели возможностей полностью обследовать такую женщину, установить причину проблемы в условиях государственного учреждения. Так зародилась идея создать учреждение, где будет возможность оказывать высококвалифицированную разноплановую помощь – полное всестороннее обследование супружеской пары и оказание ей помощи. И большое счастье, что спустя годы это в полной мере удалось реализовать.

Сегодня у нас есть все необходимые службы для обследования и женщины, и мужчины, выявления всех возможных факторов ненаступления беременности: от воспалительных заболеваний, непроходимости труб, "маточного фактора", различных гормональных нарушений (эндометриоз, миомы, гиперпластические процессы эндометрия), до генетических аномалий, проблем с гемостазом. Или "мужского фактора": это также и инфекционные заболевания (простатит, уретрит, заболевания яичек), и травмы яичек, и гормональные нарушения, и расширения вен яичка, и врождённые проблемы (аномалии развития половых органов: яичко не опустилось вовремя, расположение уретры неправильное). Всё это успешно лечится – или медикаментозно, или с помощью малоинвазивных операций.

Часто выявляется сразу несколько причин бесплодия, и битва идёт по всем фронтам: устраняется непроходимость маточных труб и воспаления в матке, лечится эндометриоз, нормализуется овуляция, восстанавливается работоспособность сперматозоидов.

– Почему здоровые люди не могут стать родителями?

– Порой за ненаступление беременности ответственна иммунологическая несовместимость партнёров. Если об этом не знать, над зачатием можно биться годами и десятилетиями и недоумевать, почему абсолютно здоровым людям не удаётся стать родителями, тогда как загадка решается просто. Совместно с институтом клинической иммунологии СО РАМН мы применяем передовые способы лечения и обязательно исследуем каждую пару на предмет совместимости.

Если выясняется, что причина бесплодия иммунологическая, назначаем лечение с помощью аллоиммунизации лимфоцитами партнера (АИЛ). Подкожно вводим лимфоциты, взятые из крови мужа, чтобы организм перестал отторгать клетки эмбриона.

– А какова роль гемостаза?

– Патология гемостаза, свёртывающей системы крови, наряду с иммунологическими проблемами лежит в основе так называемых "плацента инициированных заболеваний". Плацента – кормилица, которая питает ребёнка, когда произошла имплантация эмбриона и начинается его развитие. И вот если у женщины есть проблема с гемостазом, как и иммунологическая несовместимость, те усилия, которые мы потратили на то, чтобы беременность состоялась – естественным путём или с помощью ЭКО, всё насмарку – произойдёт выкидыш.

Поэтому чтобы не получить выкидыш после наступления долгожданной беременности, мы исследуем сразу все возможные причины – в этом наш подход. Проверяем на инфекции, на гормоны, гемостаз, иммунологическую совместимость, маточный фактор – всё сразу в первый же приём я паре расписываю. Если всё делать по частям, как обычно делают в клиниках, на это можно потратить годы. Некоторые тратят десятилетия. К нам пришла пара, которая 10 лет (!) лечила инфекцию. За это время у неё не осталось фолликулов в яичниках, а у него – сперматозоидов.

Инфекцию мы лечим максимум две недели. А если пара иммунологически несовместима, мы можем добиться этой совместимости за 2-3 месяца. Чудеса случаются!

– Вы сказали, что если мужчина и женщина хотят стать родителями, у них это получится. А если ситуация безнадёжная?

– Как мы помогаем стать родителями? Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды (хотя бы 2-3%) и проходимые трубы, мы пытаемся сделать всё, чтобы беременность наступила с минимальной помощью при инсеминации спермой мужа.

Но если у него всего один сперматозоид или у нее один ооцит, или низкий овариальный резерв, мы предлагаем ЭКО, ИКСИ. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов добивается блестящих результатов.

Какая бы сложная ситуация ни была, мы бьёмся до последнего, используем все возможности, существующие в мировой практике. Даже в ситуации, когда у мужчины есть один единственный сперматозоид в яичке и у нас нет права на ошибку, мы проводим разные виды вмешательства под наркозом, получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путём яйцеклетку (ИКСИ) и достигаем результата.

У нас был уникальный случай: совместно с профессором Сергеем Эдуардовичем Красильниковым. Мы лечили женщину с пограничной опухолью яичников. Первоначально в одном из наших учреждений ей предложили "всё убрать". Представьте: женщине 27 лет, не рожавшая, партнёра нет. Мы с профессором приняли решение: удалить придатки с одной стороны и с другой стороны резецировали яичник – но опасность существует, что есть метастазы во втором яичнике и надо его удалять – такая практика во всём мире. Но она не рожавшая.

Мы с профессором провели консилиум и решили, что получим ткани яичника, ооциты. Простимулировали овуляцию, и на операции в онкодиспансере наши эмбриологи получили ткань яичника и заморозили ооциты. Сергей Эдуардович провёл повторную операцию – лапаротомию, убрал сальник, с одной стороны придатков уже не было, с другой стороны он оставил очень маленькую часть яичника и потом провёл химиотерапию.

Пациентка прошла лечение, восстановилась. Криоконсервированные ооциты всё это время ждали своего часа. У неё появился супруг – можно было бы эти ооциты оплодотворить спермой мужа. Но произошло чудо, и женщина забеременела из оставшегося фрагмента яичника! Такая фантастика. И мы выносили и родили этого малыша. Сейчас она второго ребёнка планирует. Рассказываю – слёзы подступают. Надежда есть всегда.

У нас работают прекрасные урологи-андрологи, гинекологи, эндокринологи, врачи-репродуктологи, эмбриологи. Разработаны и запатентованные авторские методики эффективного лечения инфекционных, гормональных заболеваний, есть уникальная лаборатория гемостаза, позволяющая выявить патологии свёртывания крови, влияющие на наступление и развитие беременности, мы проводим генетические и иммунологические исследования, позволяющие найти причину, по которой пара пока ещё не обрела счастье отцовства и материнства – работаем по всем направлениям!

Записаться на приём к Наталье Пасман, к репродуктологам, андрологам или доктору другой специальности можно по телефону +7 (383) 284-30-53.

Специально для иногородних пациентов есть предварительные дистанционные консультации по WhatsApp или Skype. Вся информация по телефону: 8 (383) 284-30-53.

"Клиника Пасман"

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Телефон: +7 (383) 284-30-53

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