Пограничники задержали уголовника-иностранца, который незаконно пересёк границу на Алтае

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали иностранца на территории Кулундинского района. Выяснилось, что во время своего предыдущего пребывания мужчина привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по этой причине ему был бессрочно запрещён въезд в Россию. Несмотря на это, злоумышленник пересёк границу в обход пунктов пропуска, однако позднее его задержал наряд пограничников со служебной собакой.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации").

Также на территории Третьяковского района пограничники задержали двух иностранцев, о появлении которых силовикам сообщил местный житель. В ходе разбирательства установлено, что одного из них в 2013 году судили за незаконный оборот наркотиков.

Правонарушителей привлекли к ответственности, установленной законодательством РФ.