Дом на "Полянке": в Барнауле строят новый коттеджный посёлок со всеми удобствами

Готовый дом в посёлке со всеми коммуникациями, включая газ, свет, воду и канализацию, можно купить по цене малогабаритной квартиры в новостройках. Так, 20 августа 2021 года пройдёт "Уик-энд в Полянках", на котором состоится презентация посёлка "Полянки" и программы сельской ипотеки от Россельхозбанка. На мероприятии можно будет осмотреть дома и задать вопросы экспертам.

Зелёный посёлок "Полянки" строится недалеко от Барнаула на перспективном направлении Барнаул – Павловск. Одно из важнейших достоинств посёлка – полное обеспечение коммуникациями для комфортной жизни. Свет, водоснабжение из двух водонапорных башен, индивидуальное водоотведение, включённое в стоимость участка и, самое главное, газоснабжение.

Концепция посёлка – готовое жильё под ключ. Разберёмся, что под этим подразумевает застройщик – компания из Новосибирска "Сибирские строительные системы".

Терраса, гараж, баня

В "Полянках" предусмотрено 16 проектов домов под ключ. Доступны проекты одно- и двухэтажных домов, из газобетона и железобетонных панелей, с террасами, с верандами, с гаражом или баней – каждый сможет выбрать вариант по потребностям.

Несмотря на такое разнообразие, отделка предусмотрена в едином архитектурном стиле. Такой подход гарантирует, что посёлок будет выглядеть современно, а жители избавлены от участков-долгостроев.

Помимо этого, планировка посёлка предусматривает широкие улицы с твёрдым покрытием для разъезда двух машин, а также два широких бульвара для комфортного движения транспорта.

"Для строительства посёлка мы разработали и внедрили индустриальную технологию строительства. Изюминка этой технологии заключается в том, что все ключевые узлы и все важные планировочные решения приведены к единому стандарту. Благодаря такому подходу дома получаются красивыми, тёплыми, безопасными и, самое главное, мы можем предложить клиентам очень привлекательные цены", – рассказал руководитель проекта "Полянки" Эдуард Однолько.

Каждый метр полезен

Переехав в посёлок, вы совершенно не потеряете в городском комфорте. У каждого домовладения предусмотрены точки подключения всех коммуникаций, на участке уже смонтирован септик для отведения канализационных стоков. В доме предусмотрена установка газового котла на отопление и горячую воду.

В самом доме также много "фишек". От архитектурного оконного стекла, которое защищает от солнца и сохраняет тепло в мороз, до выверенных эргономичных планировок, когда каждый метр жилья полезен.

Также на территории посёлка запланированы участки под строительство аптеки, супермаркета, детских и спортивных площадок и детского сада. А недавно было объявлено о строительстве крупного спортивного комплекса для жителей посёлка Новые Зори, который расположен в непосредственной близости от "Полянок".

Содержать коммунальное хозяйство в порядке призвана профессиональная управляющая компания, таким образом, жители никогда не останутся наедине со своими вопросами, если они вдруг возникнут.

Полчаса езды

Посёлок расположен рядом с Новыми Зорями Павловского района. Как показывает практика – это 25-30 минут езды по отличным дорогам до самого посёлка. Проезжая живописные поля, вы и не заметите, как окажетесь в "Полянках".

Территория посёлка представляет собой ровный участок на границе реликтового алтайского бора, по соседству с которым располагается несколько водоёмов для рыбалки и купания.

Как купить дом?

Для желающих поселиться в "Полянках" предусмотрено несколько вариантов покупки дома. Очень важно, что посёлок аккредитован банком "Россельхозбанк" для приобретения жилья по программе сельской ипотеки.

"В зелёном посёлке Полянки представлено уникальное разнообразие проектов. Условно мы их делим на три группы. Проекты с площадью домов до 64 кв. м. Это небольшие дома, которые можно использовать и как жилой дом, и как круглодичную дачу со всеми удобствами. Они самые привлекательные по цене. Также есть проекты от 60 до 90 "квадратов" – они больше подходят на роль второго дома, наряду с квартирой в городе. Дома площадью свыше 100 кв. м предусмотрены для больших семей и тех, кто решил переехать жить в свой дом", – пояснила эксперт по недвижимости Марина Ракина.

У посёлка есть свой аккаунт в "Инстаграм". В профиле можно наблюдать, как строится дом от фундамента до крыши в проекте "Дом за два месяца".

Коттеджный поселок "Полянки"

Телефон: 3852 23-73-33

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