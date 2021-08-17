Семь человек погибли в ДТП с неопытными водителями в Алтайском крае за 2021 год

За семь месяцев 2021 года на территории Алтайского края произошло 64 ДТП по вине водителей со стажем вождения менее двух лет. Семь человек в таких столкновения могли, а ещё 99 получили различные травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, проблема аварийности с участием "молодых" водителей по-прежнему актуальна для региона. К происшествиям приводит быстрая и рискованная езда, нарушение ПДД и неумение справиться с управлением в критической ситуации – на такие причины аварий с неопытными автовладельцами указывают эксперты.

Среди наиболее частых нарушений у "молодых" водителей инспекторы отмечают выезд на полосу встречного движения, несоблюдения очередности проезда перекрёстков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям движения, правил расположения транспортного средства на проезжей части и правил обгона.

Госавтоинспекция края обращается к будущим водителям с просьбой заключать договоры на обучение вождению только с проверенными автошколами, получившими заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным законодательством.