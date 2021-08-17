Дополнительный миллиард рублей распределили между муниципалитетами Алтайского края

Муниципалитеты Алтайского края распределяют дополнительные средства, выделенные по решению губернатора Виктора Томенко. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки главы региона в Завьяловский район.

Как напоминает пресс-служба правительства Алтайского края, ранее Томенко принял решение о выделении дополнительной дотации на сбалансированность муниципальным образованиям края в сумме 1 миллиарда рублей за счёт средств, поступивших из федерального бюджета.

В ходе встречи с руководством Завьяловского района он пояснил, что средства между муниципалитетами распределены пропорционально числу жителей. Так, в Завьяловском районе численность населения чуть больше 17 тысяч человек, соответственно, в муниципалитет направлено около 9,3 миллиона рублей.

"Поэтому правильно будет распределить средства по усмотрению местных властей – администраций, районных и городских собраний, самих жителей. Коллеги на местах решат, как деньги максимально полезно и эффективно использовать, они сделают это быстро и правильно", – отметил Томенко.

Глава Завьяловского района Николай Губерт заметил, что в районе не возникнет споров по распределению дополнительных финансовых средств. "Мы максимально быстро это сделаем. У нас есть понимание проблем, существующих в районе. Деньги пойдут на нужды жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы", – уточнил он.