Талибы заявили, что Афганистан не станет центром мирового наркотрафика

Радикальное движение "Талибан" (запрещённая в России террористическая организация) прекратит производство наркотиков в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида.

По его словам, боевики предпримут все необходимые меры, чтобы государство не стало центром наркотрафика.

"Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков", – подчеркнул Муджахид.

Напомним, что 15 августа стало известно, что талибам сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.

После этого заявления тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну. Они штурмом берут аэропорт, насмерть в панике давя друг друга. Их не отпугивают выстрелы, с помощью которых американские военные пытаются отогнать их от своих самолётов. Люди цепляются за шасси, пытаются проникнуть внутрь. И разбиваются, не удержавшись на взлетевших самолётах.