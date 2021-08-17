33-летнего ранее судимого барнаульца задержали по подозрению в хранении героина

33-летнего барнаульца задержали по подозрению в хранении героина. В ходе личного досмотра у мужчины нашли 0,95 грамма тяжёлого наркотического вещества.

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники ППС остановили горожанина по подозрению в хранении наркотических веществ. После обнаружения запрещённого вещества мужчина признался, что приобрёл его через мессенджер.

Получив координаты местонахождения так называемой закладки, мужчина проследовал по указанному адресу, забрал упакованный в изоленту наркотик и отправился домой. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину, остановили и задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение наркотических средств"). Известно, что барнаулец ранее был судим.