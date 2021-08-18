В Алтайском крае продолжается формирование реестра школ, где в ближайшие годы выполнят капремонт. Для ознакомления с такими объектами председатель АКЗС Александр Романенко накануне посетил Залесовский район. Кроме того, в ходе поездки он проконтролировал, как в муниципалитете идёт реализация федеральных целевых программ, сообщает пресс-служба Заксобрания.

По программе "Формирование современной городской среды" в райцентре практически заново создаётся парк им. Героя Советского Союза Марковского. Зелёная территория будет включать десятки насаждений, беседки, прогулочные дорожки и площадку для занятий скейтбордингом. В текущем году завершается первый этап работ. Темой обсуждения с председателем АКЗС стал вопрос финансирования в 2022 году.

По национальному проекту "Демография" в Залесово заканчивается строительство детсада на 140 мест. Предполагается, что, помимо новых групп, в помещение переедут дети и воспитатели, которые временно размещены в здании школы. Федеральный и краевой бюджеты выделили на строительство детсада 156 млн рублей, ещё 1,5 млн на его оснащение поступило из местного бюджета. Александр Романенко в ходе общения с подрядчиком подчеркнул: важно, чтобы все работы были завершены до наступления зимы и уже в этом году дети вошли в новое здание.

Особое внимание в ходе поездки спикер АКЗС уделил школам, которые могут войти программу капремонта. По инициативе "Единой России" президент поручил правительству сформировать реестр таких школ. Ремонт произведут до 2026 года. Всего по стране будет отремонтировано более 7000 объектов.

По словам Романенко, в регионе стоит задача до ноября сформировать список объектов, которые попадут в этот реестр. Предполагается, что в крае это будет более 300 школ, особое внимание предполагается уделять сельским учреждениям. "Те школы, что не войдут в реестр, будем стремиться отремонтировать средствами бюджета Алтайского края. На данный момент мы включили в реестр 165 школ", – отметил председатель АКЗС. В Залесовском районе одним из кандидатов на капитальный ремонт станет Думчевский филиал Шатуновской средней школы.