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Спикер АКЗС Александр Романенко проверил, как Залесовский район исполняет ФЦП

, ИА "Амител"
Председатель Заксобрания посетил ключевые объекты в муниципалитете
Фото: пресс-служба АКЗС

Фото: пресс-служба АКЗС

В Алтайском крае продолжается формирование реестра школ, где в ближайшие годы выполнят капремонт. Для ознакомления с такими объектами председатель АКЗС Александр Романенко накануне посетил Залесовский район. Кроме того, в ходе поездки он проконтролировал, как в муниципалитете идёт реализация федеральных целевых программ, сообщает пресс-служба Заксобрания.

По программе "Формирование современной городской среды" в райцентре практически заново создаётся парк им. Героя Советского Союза Марковского. Зелёная территория будет включать десятки насаждений, беседки, прогулочные дорожки и площадку для занятий скейтбордингом. В текущем году завершается первый этап работ. Темой обсуждения с председателем АКЗС стал вопрос финансирования в 2022 году.

По национальному проекту "Демография" в Залесово заканчивается строительство детсада на 140 мест. Предполагается, что, помимо новых групп, в помещение переедут дети и воспитатели, которые временно размещены в здании школы. Федеральный и краевой бюджеты выделили на строительство детсада 156 млн рублей, ещё 1,5 млн на его оснащение поступило из местного бюджета. Александр Романенко в ходе общения с подрядчиком подчеркнул: важно, чтобы все работы были завершены до наступления зимы и уже в этом году дети вошли в новое здание.

Особое внимание в ходе поездки спикер АКЗС уделил школам, которые могут войти программу капремонта. По инициативе "Единой России" президент поручил правительству сформировать реестр таких школ. Ремонт произведут до 2026 года. Всего по стране будет отремонтировано более 7000 объектов.

По словам Романенко, в регионе стоит задача до ноября сформировать список объектов, которые попадут в этот реестр. Предполагается, что в крае это будет более 300 школ, особое внимание предполагается уделять сельским учреждениям. "Те школы, что не войдут в реестр, будем стремиться отремонтировать средствами бюджета Алтайского края. На данный момент мы включили в реестр 165 школ", – отметил председатель АКЗС. В Залесовском районе одним из кандидатов на капитальный ремонт станет Думчевский филиал Шатуновской средней школы.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

18.08.2021 08:53
- гость -

С сельской местности только и остались райцентры. Все тянутся в города. Нет смысла заниматся продукцией, нет прибыли. Все съедает техника, топливо, электроэнергия, налоги.

18.08.2021 09:00
- гость -

Еще учеником школы в 60е годы помню балаболили о слиянии города и села. Купечество не победить. Все купим у зарубежных партнеров.

18.08.2021 09:48
гость

Да что там хорошего осталось в Залесово? Без слёз не глянешь на село, некогда процветающее при СССР. А в малых сёлах вообще выть хочется от тоски и бессилия.

18.08.2021 10:50
гость


18:24
Валентина Матвиенко или повод снять "Единую Россию" с выборов?---ролик

18.08.2021 14:39
Зануда

Вспомнила детство— к первому мая и седьмому ноября демонстрации открывали барабанщицы школы, у всех девочек была форма— смешная по сегодняшнему дню, но все— таки, береты, перчатки, юбочки, сапожки, а как вся школа бегала по утрам— это физруки были энергичные, вон Иван Григорьевич на фотке в желтой рубашке— один из тех неугомонных физруков, которые спорт возводили в культ и до позднего вечера спортзал был занят, а тренировки лыжников заканчивались уже в сумерках, и его команда практически всегда побеждала на краевых соревнованиях, блииин, а театральная студия под руководством Тумашова, а ещё студия изо и музыкальный кружок, да дети из школы не уходили, так там было интересно, если бы такие школы были сейчас!

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