Такой день. Последнее слово Стеллы Штань в суде и майнинг-ферма на барнаульской ТЭЦ

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 17 августа.

Суд Железнодорожного района Барнаула признал экс-зампредседателя правительства Алтайского края Ирину Долгову виновной в превышении должностных полномочий. Бывшая чиновница получила три года условно, сказано на сайте регионального Следкома.

Бывший представитель губернатора и правительства в АКЗС Стелла Штань выступила в суде с последним словом. Она заявила, что раскаивается в совершённом проступке, а 42 дня в следственном изоляторе и три месяца под домашним арестом стали для неё большим испытанием.

Алтайский краевой суд удовлетворил иск справоросса Александра Молотова и отменил регистрацию на выборах в Госдуму представителя "Яблока" Виктора Рау. Ранее он был зарегистрирован кандидатом по Барнаульскому округу (№ 39). Информацию amic.ru подтвердил Молотов, который также будет бороться за место в ГД по округу № 39.

Крупную ферму для майнинга криптовалют якобы обнаружили на территории барнаульской ТЭЦ-3, которая входит в структуру Сибирской генерирующей компании. Об этом стало известно правоохранительным органам, которые пришли на предприятие с проверкой.

Позднее в СГК опровергли причастность к обнаруженной возле барнаульской ТЭЦ-3 ферме по добыче криптовалюты. Подключенный объект располагался за пределами территории станции, а на момент обнаружения оборудование не работало. Само же незаконное подключение зарегистрировали ещё в сентябре 2020 года.

В Барнауле аренда комнат за год выросла на 14,8%: сейчас снять "мини-квартиру" в городе можно в среднем за 6,4 тыс. рублей в месяц. С начала года в краевой столице этот сегмент жилья подорожал на 5,8%.

Кировское отделение КПРФ направило запрос в Центризбирком относительно заграничных счетов Марии Бутиной, сказано на сайте реготделения компартии. Коммунисты заинтересовались доходами уроженки Барнаула, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала".

За семь месяцев 2021 года в Алтайском крае застройщики возвели 7289 новых квартир общей площадью 497 тысяч квадратных метров. Это на 41,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.