Восьмилетняя россиянка сдала ЕГЭ и попыталась поступить в МГУ

Восьмилетняя москвичка успешно сдала ЕГЭ и попыталась получить бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает РИА Новости.

Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Представители вуза говорили о том, что они готовы принять студентку, а позднее сообщалось, что она успешно сдала дополнительные вступительные экзамены.

Однако в опубликованном на сайте центральной приемной комиссии МГУ приказе о зачислении на факультет психологии имя девочки отсутствует.

Возможно, её приняли в вуз "мимо" списка.