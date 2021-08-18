Восьмилетняя россиянка сдала ЕГЭ и попыталась поступить в МГУ

Восьмилетняя москвичка успешно сдала ЕГЭ и попыталась получить бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает РИА Новости.
Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Представители вуза говорили о том, что они готовы принять студентку, а позднее сообщалось, что она успешно сдала дополнительные вступительные экзамены.
Однако в опубликованном на сайте центральной приемной комиссии МГУ приказе о зачислении на факультет психологии имя девочки отсутствует.
Возможно, её приняли в вуз "мимо" списка.
Комментарии
Что значит "успешно"? На положительный балл? Дополнительное тестирование - 48 баллов.
ну, если никто не видел, как она сдавала, это вполне могли быть ее родственники
Лучше бы ученые разобрались, как у таких детей работает биохимия мозга.
Как помочь всем другим повысить мозговую эффективность
Э... стопе , а какже ФИСЕГЭ? через него мышь не проскочит
Лучше уж взять на обучение такого ребёнка в качестве рекламы, чем какого— нибудь липового стобальника
Новость конечно, несколько недель уже ходит по интернету. Отца её прокляли уже, а вообще жалко девочку эту, да и всю семью в общем.
Это только звучит красиво..
Зачем лишать ребёнка детства? Что дитё будет делать среди современных девиц-студенток и парней, многих отслуживших в армии... Чему её там научат! И если посчитать: в 13 лет, скажем, она вуз закончит и получит высшее образование... И куда? Работать в качестве дипломированного специалиста? Не смешите мои тапки! К тому же детей вообще на работу не берут! Ей ещё в куклы играть эти 5 лет! Для таких одарённых детей надо какие-то специальные школы, продолжать образование довузовское, ориентируя на исследовательскую, научную деятельность.
жалко девочку эту
Родительские амбиции... Если речь о ЕГЭ, то можно просто выдрессировать, как щенка, угадывать эти тесты. Они в США для слабоумных детей разрабатывались, все знают.
Девочке 9 уже кстати, на бюджет она не прошла.
Ньюсмейкеры...
18.08.2021 10:41
Мадам
Зачем лишать ребёнка детства?
в России есть школы для одаренных детей с необычными способностями.
почему родители туда не отдали это вопрос к ним, видимо амбиции свои тешили.
сдала она средне, но ее приняли , потому что случай редкий.
Ага и Аттестат о среднем образовании она принесла в приемную комиссию.