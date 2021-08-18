Каменный крест установили на могиле Валерия Золотухина в год его 80-летия

В год 80-летия Валерия Золотухина на его могиле установили каменный крест. Об этом сообщили в региональном Минкульте.

Жители села Быстрый Исток, где похоронен артист, ухаживали за могилой, но отмечали, что деревянный крест, установленный на могиле, недолговечен. Вспоминая слова Валерия Сергеевича, один из жителей села говорил о том, что хорошо бы могилу оформить колыванским камнем.

На Колыванском заводе на просьбу откликнулись и бесплатно передали селу мемориальный комплекс из камня.

Эскиз мемориального сооружения (повторяющий в том числе образ установленного деревянного креста) согласовывался заводом как с краевым Министерством культуры и администрацией района, так и с родственниками Валерия Золотухина.