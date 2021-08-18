Каменный крест установили на могиле Валерия Золотухина в год его 80-летия

В год 80-летия Валерия Золотухина на его могиле установили каменный крест. Об этом сообщили в региональном Минкульте.
Жители села Быстрый Исток, где похоронен артист, ухаживали за могилой, но отмечали, что деревянный крест, установленный на могиле, недолговечен. Вспоминая слова Валерия Сергеевича, один из жителей села говорил о том, что хорошо бы могилу оформить колыванским камнем.
На Колыванском заводе на просьбу откликнулись и бесплатно передали селу мемориальный комплекс из камня.
Эскиз мемориального сооружения (повторяющий в том числе образ установленного деревянного креста) согласовывался заводом как с краевым Министерством культуры и администрацией района, так и с родственниками Валерия Золотухина.
Комментарии
А почему крест "с крышей"? Золотухин что, кержаком был?
Он был безнравственный многоженец и пьяница. Прости его Господь.
Один житель сказал про камень и его услышали в Колывани. Сколь громогласен есмь. Воистину это чудо.
фигасе сколько места пропадает. Когда уже человеки осознают равенство, тем более к трупу человеке.
Ничего против красоты не имею, но когда вижу подобное надгробие на кладбищах, невольно думаю:" теперь точно не вылезет"
крест почти правильный. не хватает Лель внизу (самое нижнее, 4-е перекрестие)
которое у нас стали заменять шаром.