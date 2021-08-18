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Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенными снимками с их прогулки на яхте

, ИА "Амител"
Футболист, очевидно, не против того, чтобы она демонстрировала себя публике

Фото: www.instagram.com/georginagio

Возлюбленная португальского форварда Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, в социальных сетях опубликовала фотографии с их совместной прогулки на яхте. Подписчики спорят о том, что Криштиану понравилось больше: морские волны или изгибы тела его невесты.

Джорджина Родригес – испанская модель и танцовщица. Девушке 27 лет и она является матерью четвёртого ребёнка Роналду.

Недавно в социальных сетях ходили слухи о том, что пара тайно поженилась. На одном из светских раутов девушку заметили в откровенном зелёном платье и с обручальным кольцом на пальце.

Официально ни сам Роналду, ни его возлюбленная эту информацию не подтвердили.

Ранее учёные выяснили, как выглядит идеальная женская фигура. Невеста португальца подходит под это описание.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.08.2021 11:11
Кока-кольщик

Футболист, очевидно, не против того, чтобы она демонстрировала себя публике

Футболист, очевидно, сам себя не против продемонстрировать публике.

18.08.2021 11:13
- гость -

а где там чо откровенное? почти в парандже снималась))

18.08.2021 11:25
- гость -

обычная история, именнитый мужчинка хвастает своей фигурой, машиной, женщиной и прочими атрибутами

18.08.2021 11:30
Иsтина

Ну что ж ты страшная такая....

18.08.2021 13:37
- гость -

ни чё так мячики... футбольные...

18.08.2021 14:55
- гость -

да нормальная у неё .опа (с)

18.08.2021 15:05
Агрессивная Реальность

Рожа страшная.... Какая то нерусская чтоле....

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