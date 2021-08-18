Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенными снимками с их прогулки на яхте

Фото: www.instagram.com/georginagio

Возлюбленная португальского форварда Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, в социальных сетях опубликовала фотографии с их совместной прогулки на яхте. Подписчики спорят о том, что Криштиану понравилось больше: морские волны или изгибы тела его невесты.

Джорджина Родригес – испанская модель и танцовщица. Девушке 27 лет и она является матерью четвёртого ребёнка Роналду.

Недавно в социальных сетях ходили слухи о том, что пара тайно поженилась. На одном из светских раутов девушку заметили в откровенном зелёном платье и с обручальным кольцом на пальце.

Официально ни сам Роналду, ни его возлюбленная эту информацию не подтвердили.

Ранее учёные выяснили, как выглядит идеальная женская фигура. Невеста португальца подходит под это описание.