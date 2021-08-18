Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенными снимками с их прогулки на яхте

Фото: www.instagram.com/georginagio
Возлюбленная португальского форварда Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, в социальных сетях опубликовала фотографии с их совместной прогулки на яхте. Подписчики спорят о том, что Криштиану понравилось больше: морские волны или изгибы тела его невесты.
Джорджина Родригес – испанская модель и танцовщица. Девушке 27 лет и она является матерью четвёртого ребёнка Роналду.
Недавно в социальных сетях ходили слухи о том, что пара тайно поженилась. На одном из светских раутов девушку заметили в откровенном зелёном платье и с обручальным кольцом на пальце.
Официально ни сам Роналду, ни его возлюбленная эту информацию не подтвердили.
Ранее учёные выяснили, как выглядит идеальная женская фигура. Невеста португальца подходит под это описание.
Комментарии
Футболист, очевидно, не против того, чтобы она демонстрировала себя публике
Футболист, очевидно, сам себя не против продемонстрировать публике.
а где там чо откровенное? почти в парандже снималась))
обычная история, именнитый мужчинка хвастает своей фигурой, машиной, женщиной и прочими атрибутами
Ну что ж ты страшная такая....
ни чё так мячики... футбольные...
да нормальная у неё .опа (с)
Рожа страшная.... Какая то нерусская чтоле....