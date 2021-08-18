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Власти Барнаула вновь пообещали "выделенки", новые автобусы и пустить трамвай до Южного

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк встретился с представителями группы ВЭБ.РФ, которые готовы вкладывать деньги в город
Фото: сообщество 'Transport.брн'

Фото: сообщество "Transport.брн"

Мэрия Барнаула планирует перезапустить сеть общественного транспорта города. Это подразумевает обновление автопарка, введение "выделенок" и платного въезда в центр города. Кроме того, власти хотят запустить трамваи до посёлка Южного. Об этом стало известно во время совещания, которое провёл глава города Вячеслав Франк с представителями компании ВЭБ.РФ, готовой инвестировать деньги в транспортную систему Барнаула. Любопытно, что аналогичная встреча проходила в феврале 2020 года и тогда мэрия уже анонсировала данные планы о реформе общественного транспорта.

Что появится в Барнауле благодаря реформе?

Как сообщает пресс-служба мэрии, в июне текущего года с ООО "Центр экономики инфраструктуры" был заключён муниципальный контракт на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения города Барнаула общественным транспортом с проведением инструментального обследования пассажирских потоков.

Сейчас специалисты исследуют пассажиропоток. Сбор данных практически завершён. Определяются основное время и треки движения людей в каждом из районов города, включая данные по каждой остановке. Для этого используются социально-экономические данные, данные операторов сотовой связи. Кроме того, в общественном транспорте монтируется специальное видеооборудование, фиксирующее посадку и высадку пассажиров на остановочных пунктах.

В сентябре специалисты проведут опрос через соцсети и по телефону, чтобы узнать мнение барнаульцев о том, какими маршрутами они пользуются. В ноябре на основе полученных результатов подрядчик планирует представить предварительный эскиз маршрутной сети общественного транспорта в Барнауле. В обязательном порядке состоится общественное обсуждение проекта. Завершить все работы и разработать итоговую схему организации транспортного обслуживания населения, согласно контракту, подрядчик должен будет в феврале следующего года.

Директор проектов Группы ВЭБ.РФ Андрей Ли в своём выступлении обратил внимание на необходимость комплексного подхода к работе в рамках проведения транспортной реформы и введения приоритетов в организации дорожного движения общественного транспорта. В частности, предусматривать выделенные полосы, парковочные пространства и светофорное регулирование.

Как будут реализовывать проект?

ВЭБ.РФ предлагает реализовать его в рамках концессионного соглашения, согласно которому необходим возврат инвестиций. В мэрии надеются, что сделать это будет возможно посредством увеличения пассажиропотока, повышения энергоэффективности, а также за счёт выполнения дополнительных организационных мероприятий. Несмотря на экономические нюансы проекта, эксперты сходятся во мнении, что развивать городской электротранспорт в Барнауле необходимо.

Помимо покупки новых трамваев и троллейбусов, проект предусматривает строительство новых путей: продление трамвайных линий в посёлок Новосиликатный, строительство сети по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской Армии. Кроме того, возможно продление и до поселка Южного.

Ранее представители мэрии встречались с руководителями одного из крупнейших отечественных производителей электротранспорта – компании "Уралтрансмаш" – по вопросу сотрудничества в части приобретения новых трамваев для краевой столицы. Однако о конкретных соглашениях власти города не сообщали.

Почему Барнаулу необходимо обновлять общественный транспорт?

Отметим, сейчас изношенность общественного транспорта в городе – 98%. В последний раз новые трамваи покупали около 10 лет назад. Два года подряд Барнаул не попадал в число регионов России, которые получали деньги из федерального бюджета на обновление транспорта. В Минтрансе Алтайского края тогда пояснили, что алтайские города не попали в список обновления парка общественного транспорта в агломерациях из-за многочисленных недочётов в документах и отсутствия ряда необходимых бумаг.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.08.2021 10:56
- гость -

Камеди Клаб - отдыхает...

18.08.2021 10:58
- гость -

ХА-ХА-ХА и еще раз ХА!!!!! СОбрались, помечтали, разошлись!?

18.08.2021 10:59
- гость -

выборы, выборы..

18.08.2021 11:00
гiсть

надо сделать шлагбаумы и въезд с оплатой картой и чеками)

18.08.2021 11:06
- гость -

Да-да, сразу на память пришёл монорельс в Спрингфилде.

18.08.2021 11:08
- гость -

Так так везде шлагбаумы, знаки.

18.08.2021 11:09
- гость -

Дали трамваи и те не смогли из Москвы вывезти. Пустомели.

18.08.2021 11:12
- гость -

Барнаульские трамваи, самые старые трамваи в мире. Ура товарищи. Что это там разошлись,перед выборами чтоли? Ага шас на южный трамвай пустят.

18.08.2021 11:21
- гость -

Опубликуйте пожалуйста
" Стратегию развития 2020"
Столько там было интересного, лица умные мужчины делали тоже.
Сейчас-то прям ржака почитать

18.08.2021 11:24
Гость

Космические планы,такой-же космической глупости.
Примерно как предвыборные билборды: "..снизим цены,отменим пенсионные реформы!"

18.08.2021 11:29
Хитрилко

вот это рывок, вот это прорыв в нашем Немногопотерпетьевске. ну а что, это скрепа - обещать, а затем обещать обещанное и т.д.
Барниапольский электротранспорт встал с колен, наблюдаю, изредка, изнутри прошловековые вагонетные капсулы постапокалиптического вида, значит уже пришло время расширять рельсовую сеть, ведь наш город туристический кластер - развиваем аутентичность. А канализация с газификацией и другой цивилизационно-западно-загнивающий аспект нам не нужен. Даешь парковки возле человейников вместо парков и скверов!

18.08.2021 11:29
АБОРИГЕН

Только господа забыли, что такая движуха должна происходить постоянно а не в течении месяца перед выборами. Это просто очередная попытка манипулировать общественным мнением перед выборами.

18.08.2021 11:30
- гость -

Цены на проезд снизить и пассажиропоток увеличится! Чем выше стоимость проезда, тем меньше пассажиров.

18.08.2021 11:30
- гость -

До Южного 55 справляется. До садоводств продлить трамвай было бы неплохо. Люди пересаживаются всего из-за 1-3 остановок.

18.08.2021 11:32
-гость-

Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь
Старгород.
- До чего дожились, - иронически сказал Полесов, - вчера весь город
обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай
собираются пускать!..
Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же
представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореогра-
фических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается
из вареников, - все же посочувствовала: (12 стульев. Ильф и Петров)

18.08.2021 11:35
- гость -

Сейчас в городе застраиваются новые кварталы, но про удобство общественного транспорта власти и не думают! "Выделенки" для ОТ возможно проектировать и вводить именно в новых микрорайонах. К примеру, "выделенка на Ленинском: будет правая полоса тупо отделена сплошной линией, на которую всем будет наплевать, т.к. парковки все с права! ОТ вообще встанет колом!

18.08.2021 11:37
- гость -

Эти ребята думают что народ все еще верит что Земля на трёх китах.

18.08.2021 11:42
- гость -

У меня такое чувство, что просто хотят прикарманить деньги из бюджета и все! Выделят деньги на выделенки, закупят пару - тройку трамваев по цене самолета и... все...
Потом скажут, что тема с выделенками провалилась по причине ее неактуальности, трамваи рассыпались, т.к. были плохо собраны на заводе...

18.08.2021 11:44
- гость -

Изучение пассажиропотока во время отпусков и каникул у студентов и школьников - оригинально. Где мозги у организаторов? Или деньги надо перед выборами срочно "освоить"?

18.08.2021 11:47
Гость

Потому и нет движения после переговоров,что "гости" видят,что всё будет разворовано. Долг повиснет на городе,но опять никто не сядет- разве что "пожизненное условное" и штраф тысяч 500,как Стелле (не путать со стелой трудовой доблести)

18.08.2021 11:55
гiсть

будет правая полоса тупо отделена сплошной линией, на которую всем будет наплевать, т.к. парковки все с права! ОТ вообще встанет колом!
---
будут проблемы с поворотом направо, особенно где камеры стоят на молодежной)
я, например, не знаю, как можно делать такой маневр, из какой полосы, и как камера будет воспринимать пересечение сплошной перед поворотом
да и вообще как поворачивать из второго ряда направо, если весь правый ряд будет забит автобусами

18.08.2021 12:08
Гость

А перед этим город раком загнуть из-за моста на Новом рынке
Лучше новый мост через жд построили

18.08.2021 12:10
- гость -


18.08.2021 11:55
гiсть
Так в том то и фокус, что для поворота направо требуется перестроиться в правый ряд. Следовательно, второй ряд будет стоять, т.к. водителям надо перестроиться в право, а там автобусы. Коллапс будет огромный. Вот потом и скажут чиновники, что реформа с выделенками провалилась.., а деньги то уже тю-тю... осели в нужных карманах!

18.08.2021 12:13
- гость -


18.08.2021 12:08
Гость
Ага... Ну Вы сказанули! Тогда пробки станут меньше и о чем тогда чиновникам языки чесать? Сколько лет говорили про перекресток Ленина - Матросова. Сколько "обещалок" чиновники изрекли... Наконец то сделали!

18.08.2021 12:16
- гость -

18.08.2021 11:35
- гость -"Выделенки" для ОТ возможно проектировать и вводить именно в новых микрорайонах.
Хорошо пошучено. Вы ширину дорог в новых микрорайонах видели? За исключением Балтийской - везде по две полосы, да еще и суженных до одной припаркованными машинами) Погодите, сейчас частный сектор в районе Ядринцева застроят, там вообще ширина улиц как для телеги оставлена) Два ряда припаркованных машин (парковок там, как я понимаю, нет), и остальные кродутся, пытаясь пролезть по оставшейся половине полосы. Там уже сейчас так. А что будет, когда весь этот муравейник заселится...

18.08.2021 12:18
- гость -

18.08.2021 12:10
- гость -
Справедливости ради, в Новосибе все как-то поворачивают. И ничего, ОТ едет. Быстрее, кстати, чем машины.

18.08.2021 12:20
- гость -

и всё это без участия ЕР? не верю

18.08.2021 12:25
- гость -

Перед выборами вы еще и не то пообещаете. Как показывает опыт, если чего то не успели сделать в советское время,, значит не сделают уже никогда.

18.08.2021 12:26
Местный

АК не получил деньги из-за многочисленных ошибках в документах, а кто их готовил?
Вы, товарищи чиновники!

18.08.2021 12:28
Я не робот

Когда то что обещали 10 лет назад не исполнили, люди уже смирились с тем что этого не будет, а тут раз!!! и снова обещаешь, снова можно помечтать. И странно в нашей стране все устроено, обновляется парк не у всех городов, а только у избранных. Ох уж эта финансовая политика, заберем все деньги у всех, а потом будем выдавать только тем кому захотим. А остальным можно просто пообещать.

18.08.2021 12:44
- гость -

Чиновники говорили говорили да не выговорили. А воз и ныне там.

Франку за бесполезные колебания воздуха в окружающем пространстве ЗП платят?

18.08.2021 13:26
- гость -


18.08.2021 11:12
- гость -
Барнаульские трамваи, самые старые трамваи в мире. Ура товарищи.

Ха, вы бийские трамвая видели?

18.08.2021 15:45
Гостья

где то уже это слышали.."Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш город. Столица автоматически переходит в Барнаул ...." Кто то еще верит,кроме самих произносящих?

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