Власти Барнаула вновь пообещали "выделенки", новые автобусы и пустить трамвай до Южного

Мэрия Барнаула планирует перезапустить сеть общественного транспорта города. Это подразумевает обновление автопарка, введение "выделенок" и платного въезда в центр города. Кроме того, власти хотят запустить трамваи до посёлка Южного. Об этом стало известно во время совещания, которое провёл глава города Вячеслав Франк с представителями компании ВЭБ.РФ, готовой инвестировать деньги в транспортную систему Барнаула. Любопытно, что аналогичная встреча проходила в феврале 2020 года и тогда мэрия уже анонсировала данные планы о реформе общественного транспорта.

Что появится в Барнауле благодаря реформе?

Как сообщает пресс-служба мэрии, в июне текущего года с ООО "Центр экономики инфраструктуры" был заключён муниципальный контракт на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения города Барнаула общественным транспортом с проведением инструментального обследования пассажирских потоков.

Сейчас специалисты исследуют пассажиропоток. Сбор данных практически завершён. Определяются основное время и треки движения людей в каждом из районов города, включая данные по каждой остановке. Для этого используются социально-экономические данные, данные операторов сотовой связи. Кроме того, в общественном транспорте монтируется специальное видеооборудование, фиксирующее посадку и высадку пассажиров на остановочных пунктах.

В сентябре специалисты проведут опрос через соцсети и по телефону, чтобы узнать мнение барнаульцев о том, какими маршрутами они пользуются. В ноябре на основе полученных результатов подрядчик планирует представить предварительный эскиз маршрутной сети общественного транспорта в Барнауле. В обязательном порядке состоится общественное обсуждение проекта. Завершить все работы и разработать итоговую схему организации транспортного обслуживания населения, согласно контракту, подрядчик должен будет в феврале следующего года.

Директор проектов Группы ВЭБ.РФ Андрей Ли в своём выступлении обратил внимание на необходимость комплексного подхода к работе в рамках проведения транспортной реформы и введения приоритетов в организации дорожного движения общественного транспорта. В частности, предусматривать выделенные полосы, парковочные пространства и светофорное регулирование.

Как будут реализовывать проект?

ВЭБ.РФ предлагает реализовать его в рамках концессионного соглашения, согласно которому необходим возврат инвестиций. В мэрии надеются, что сделать это будет возможно посредством увеличения пассажиропотока, повышения энергоэффективности, а также за счёт выполнения дополнительных организационных мероприятий. Несмотря на экономические нюансы проекта, эксперты сходятся во мнении, что развивать городской электротранспорт в Барнауле необходимо.



Помимо покупки новых трамваев и троллейбусов, проект предусматривает строительство новых путей: продление трамвайных линий в посёлок Новосиликатный, строительство сети по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской Армии. Кроме того, возможно продление и до поселка Южного.

Ранее представители мэрии встречались с руководителями одного из крупнейших отечественных производителей электротранспорта – компании "Уралтрансмаш" – по вопросу сотрудничества в части приобретения новых трамваев для краевой столицы. Однако о конкретных соглашениях власти города не сообщали.

Почему Барнаулу необходимо обновлять общественный транспорт?

Отметим, сейчас изношенность общественного транспорта в городе – 98%. В последний раз новые трамваи покупали около 10 лет назад. Два года подряд Барнаул не попадал в число регионов России, которые получали деньги из федерального бюджета на обновление транспорта. В Минтрансе Алтайского края тогда пояснили, что алтайские города не попали в список обновления парка общественного транспорта в агломерациях из-за многочисленных недочётов в документах и отсутствия ряда необходимых бумаг.