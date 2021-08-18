Делай по науке. Учёные выяснили, как правильно мыть руки

Если вы считаете, что в мытье рук нет ничего сложного, то математики с вами поспорят. Исследователи выяснили, что неправильная технология выполнения этой простой процедуры приводит к тому, что на руках остаются бактерии.

Учёные построили математическую модель на основе проведённых измерений. Руки в ней представлены как шероховатые поверхности, трущиеся друг о друга. Для того чтобы смыть бактерии из всех складок, понадобится сильный поток воды и интенсивное трение. Исследователи отмечают, что если двигать руками слишком слабо, силы, создаваемой жидкостью, может не хватить.

Специалисты по контролю и профилактике заболеваний США подсчитали, что при необходимой силе трения руки стоит мыть не менее 20 секунд, иначе некоторые бактерии вы всё равно оставите у себя на ладонях.