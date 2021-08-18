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Алтайские дорожники закупят к зиме техники на 300 миллионов для борьбы со снегом

, ИА "Амител"
Машины распределят по крупным города края

Около 300 миллионов рублей выделят в Алтайском крае на приобретение новой дорожной техники для борьбы с последствиями снегопадов зимой, сообщает Минтранс региона. На эти деньги закупят 50 машин: 27 грейдеров, 19 тракторов "Беларус", 4 комбинированные дорожные машины.

В ведомстве отметили, что десять машин уже приобрели. Для содержания улично-дорожной сети и улучшения дорожного автопарка в муниципалитеты с наименьшей обеспеченностью дорожной техникой направят 60 машин. Они поступят в Барнаул, Рубцовск, Бийск, а также в другие населённые пункты и районы.

"За период с 2020 по 2021 год все муниципальные образования получат по одной и более единице техники, которые круглогодично будут задействованы на дорогах местного значения. Работу по обновлению автопарка продолжим", – пояснил начальник отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края Николай Даскин.

Отметим, что в 2020 году всего приобрели свыше 100 единиц техники. В муниципальные образования региона направили 61 машину, в краевые дорожно-строительные управления – 40. На эти цели выделили более 600 миллионов рублей.

Алтайский край уже несколько зим подряд сталкивается с проблемой очистки улиц крупных город после снегопадов. В начале 2020 года губернатор Виктор Томенко даже провёл заседание правительства, посвящённое данной проблеме. После него власти Барнаула, например, заявили о реформе системы работы дорожных служб.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.08.2021 11:37
- гость -

Фото понравилось! На нем три техники... Одна (трактор) с ковшом и две "техники" с лопатами!

18.08.2021 11:43
- гость -

Где то уже, в каком то году это слышал ))) !

18.08.2021 11:45
- гость -

Помнится лет пять назад закупали две снегоплавильных машины. Где они? В городе не разу не видела. Да и не слышала.

18.08.2021 11:52
krash

Чем раньше начинаем готовтьбся, чем больше покаызывают цифр сколько техники......тем хуже ситуация со снегом. Чюую после такой новости в этом году...не зря я взял полноприводный авто ) ) ) )

18.08.2021 11:57
- гость -

Гольфстрим останавливается и европу ожидает еще большее понижение температур, так считают немецкие ученые. И не случайно немцы с таким упорством стрят трубу для газа.
В России же будет теплеть.

18.08.2021 12:10
Z

18.08.2021 11:52
krash
-----------------------

Я думаю наоборот - "сглазили" и этой зимой снега не будет)))

Вот гость 11:57 подтверждает мою догадку.

18.08.2021 13:18
- гость -

В основном зимой у дорожников новая техника

18.08.2021 13:35
- гость -

как раз на три техники и хватит

18.08.2021 15:42
Бабуля

Практически каждый год новости о покупке новой снегоуборочной техники..Ждешь от новостей таких,что этой зимой будет чище ,чем в прошлый год..Прождешь до весны и забудешь,само тает..

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