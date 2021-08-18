Алтайские дорожники закупят к зиме техники на 300 миллионов для борьбы со снегом

Около 300 миллионов рублей выделят в Алтайском крае на приобретение новой дорожной техники для борьбы с последствиями снегопадов зимой, сообщает Минтранс региона. На эти деньги закупят 50 машин: 27 грейдеров, 19 тракторов "Беларус", 4 комбинированные дорожные машины.
В ведомстве отметили, что десять машин уже приобрели. Для содержания улично-дорожной сети и улучшения дорожного автопарка в муниципалитеты с наименьшей обеспеченностью дорожной техникой направят 60 машин. Они поступят в Барнаул, Рубцовск, Бийск, а также в другие населённые пункты и районы.
"За период с 2020 по 2021 год все муниципальные образования получат по одной и более единице техники, которые круглогодично будут задействованы на дорогах местного значения. Работу по обновлению автопарка продолжим", – пояснил начальник отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края Николай Даскин.
Отметим, что в 2020 году всего приобрели свыше 100 единиц техники. В муниципальные образования региона направили 61 машину, в краевые дорожно-строительные управления – 40. На эти цели выделили более 600 миллионов рублей.
Алтайский край уже несколько зим подряд сталкивается с проблемой очистки улиц крупных город после снегопадов. В начале 2020 года губернатор Виктор Томенко даже провёл заседание правительства, посвящённое данной проблеме. После него власти Барнаула, например, заявили о реформе системы работы дорожных служб.
Комментарии
Фото понравилось! На нем три техники... Одна (трактор) с ковшом и две "техники" с лопатами!
Где то уже, в каком то году это слышал ))) !
Помнится лет пять назад закупали две снегоплавильных машины. Где они? В городе не разу не видела. Да и не слышала.
Чем раньше начинаем готовтьбся, чем больше покаызывают цифр сколько техники......тем хуже ситуация со снегом. Чюую после такой новости в этом году...не зря я взял полноприводный авто ) ) ) )
Гольфстрим останавливается и европу ожидает еще большее понижение температур, так считают немецкие ученые. И не случайно немцы с таким упорством стрят трубу для газа.
В России же будет теплеть.
18.08.2021 11:52
krash
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Я думаю наоборот - "сглазили" и этой зимой снега не будет)))
Вот гость 11:57 подтверждает мою догадку.
В основном зимой у дорожников новая техника
как раз на три техники и хватит
Практически каждый год новости о покупке новой снегоуборочной техники..Ждешь от новостей таких,что этой зимой будет чище ,чем в прошлый год..Прождешь до весны и забудешь,само тает..