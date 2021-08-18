Алтайские дорожники закупят к зиме техники на 300 миллионов для борьбы со снегом

Около 300 миллионов рублей выделят в Алтайском крае на приобретение новой дорожной техники для борьбы с последствиями снегопадов зимой, сообщает Минтранс региона. На эти деньги закупят 50 машин: 27 грейдеров, 19 тракторов "Беларус", 4 комбинированные дорожные машины.

В ведомстве отметили, что десять машин уже приобрели. Для содержания улично-дорожной сети и улучшения дорожного автопарка в муниципалитеты с наименьшей обеспеченностью дорожной техникой направят 60 машин. Они поступят в Барнаул, Рубцовск, Бийск, а также в другие населённые пункты и районы.

"За период с 2020 по 2021 год все муниципальные образования получат по одной и более единице техники, которые круглогодично будут задействованы на дорогах местного значения. Работу по обновлению автопарка продолжим", – пояснил начальник отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края Николай Даскин.

Отметим, что в 2020 году всего приобрели свыше 100 единиц техники. В муниципальные образования региона направили 61 машину, в краевые дорожно-строительные управления – 40. На эти цели выделили более 600 миллионов рублей.

Алтайский край уже несколько зим подряд сталкивается с проблемой очистки улиц крупных город после снегопадов. В начале 2020 года губернатор Виктор Томенко даже провёл заседание правительства, посвящённое данной проблеме. После него власти Барнаула, например, заявили о реформе системы работы дорожных служб.