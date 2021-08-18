Прямой эфир с главным инфекционистом края Валерием Шевченко пройдёт 19 августа в Instagram

Почему в третью волну коронавируса такая высокая смертность? Не может ли это быть связано с массовой вакцинацией? Правда ли, что коронавирус искусственно выведен в лаборатории? Почему ковид так быстро мутирует и что нас может ждать в будущем?

На эти и другие вопросы жителей региона готов ответить главный внештатный инфекционист Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко в совместном прямом эфире в нашем Instagram-аккаунте.

Присоединяйтесь завтра, 19 августа 2021 года, в 12:00. Оставляйте свои вопросы в комментариях, наш гость ответит на них во время эфира!