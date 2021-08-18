Жители Алтайского края выпивают свыше 10 литров алкоголя на человека в год

Специалисты проекта "Если быть точным" провели исследование и выяснили, как обстоят дела с употреблением алкоголя и наркотиков в разных регионах России. За основу взяли данные за 2019 год.

Оказалось, что в Алтайском крае показатели следующие:

употребление алкоголя на одного человека от 15 лет – 10,4 литра в год;

доля преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, – 42%;

доля преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, – 0,2%;

общая заболеваемость расстройствами, связанными с алкоголем, – 1395 человек на 100 000 населения;

общая заболеваемость, связанная с наркотиками (15-39 лет), – 1137 человек на 100 000 жителей;

смерти от случайных отравлений на 100 тыс. (15-79 лет) – 28,8 чел.

С этими показателями регион оказался в "оранжевой" зоне опасности (средняя выраженность проблемы).