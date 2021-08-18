Жители Алтайского края выпивают свыше 10 литров алкоголя на человека в год

Специалисты проекта "Если быть точным" провели исследование и выяснили, как обстоят дела с употреблением алкоголя и наркотиков в разных регионах России. За основу взяли данные за 2019 год.
Оказалось, что в Алтайском крае показатели следующие:
- употребление алкоголя на одного человека от 15 лет – 10,4 литра в год;
- доля преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, – 42%;
- доля преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, – 0,2%;
- общая заболеваемость расстройствами, связанными с алкоголем, – 1395 человек на 100 000 населения;
- общая заболеваемость, связанная с наркотиками (15-39 лет), – 1137 человек на 100 000 жителей;
- смерти от случайных отравлений на 100 тыс. (15-79 лет) – 28,8 чел.
С этими показателями регион оказался в "оранжевой" зоне опасности (средняя выраженность проблемы).
Комментарии
Полиция плохо работает. Пьяных надо везти в вытрезвители. Распространителей наркотиков сажать на 20 лет. Весь город исписан рекламой наркоты.
10л в год это разве много? да это только новый год норм отметить, да на рыбалку раз сгонять ))))
Так и писали бы, что Алтайский край считай не пьющий. Ибо денег нет, водка дорогая а зарплаты низкие.
обычно для острастки добавляют "включая стариков и младенцев"
Средний мужичок в АК выпивает 6 л пива за вечер после работы. В выходной за день 20 л пивка в одного. А самогонку брали во внимание? Пересчитывайте давайте!
))) Занизили статистику, пятница без пива - невыходной!!!
Пересчитывайте давайте!
интересно кто мои 10 литров пьет в год?
18.08.2021 14:48
да не пью я
Вот, вот. Нельзя свое никому отдавать.
Недобираю как минимум литров 9!!!
Нельзя свое никому отдавать.
а куда я ее дену то?
Полтора пузыря в месяц - ослаб народец. В молодости и пить не садились, если по пузырю на человека не выходило, а их 4 пятницы в месяц.
18.08.2021 15:26
- гость -
Да что вы, как дети малые. Как это куда? Пора начинать выпивать помаленьку.