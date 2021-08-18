24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 24 смерти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за сутки в крае зарегистрирован 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся COVID-19 составляет 67 045 человек, в т.ч. 4636 детей. Выздоровели за весь период 51 389 человек (+ 161). Умерло 4383.

По состоянию на 18 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2817 человек. Кроме того, 414 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 789, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 210.