Среда, 18 Август, 21:57

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,46
€ 86,12
22°


6312185 +23508
Обь
113см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Долгосрочная стратегия развития Алтайского края: эксперт о трудном пути становления

, ИА "Амител"
Учёный рассказал, зачем нужна стратегия и какие специфические особенности региона были учтены при её разработке

На августовской сессии депутаты Законодательного Собрания во втором (заключительном) чтении рассмотрят Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Своим мнением об этом фундаментальном документе поделился известный учёный – заведующий лабораторией социально-экономических исследований Алтайского края Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), профессор АлтГУ, доктор социологических наук Александр Троцковский.

Научную экспертизу прошла

Так сложились обстоятельства, что Стратегия социально-экономического развития края до 2035 года, вынесенная на обсуждение на августовскую сессию краевого Законодательного Собрания, прошла долгий и непростой путь становления. На этом пути были не только неоднократные официальные согласования, но и предусмотренная процедурой её утверждения общественная экспертиза.

Лаборатория социально-экономических исследований Алтайского края ИЭОПП СО РАН также не осталась в стороне от этой работы. Обстоятельная экспертиза документа проводилась нами дважды: первоначального варианта с предложениями со стороны науки по его доработке и окончательного варианта с учётом всех внесённых в него изменений. Общий вывод сотрудников Лаборатории заключался в том, что Стратегия в целом отвечает требованиям, предъявляемым к документам подобного рода. В проекте Стратегии нашли отражение основные разделы, раскрывающие имеющийся потенциал региона, определены стратегические приоритеты и целевые ориентиры социально-экономического развития края, охарактеризованы возможные варианты и обоснован выбор целевого сценария развития региона, отвечающего, с одной стороны, требованиям амбициозности, а с другой – реальности.

Необходимый инструмент регионального управления

По своей сути Стратегия настолько всеобъемлющий и многоплановый документ, что ни одна экспертиза не может быть признана исчерпывающей. Вот и сегодня есть ряд, на мой взгляд, важных соображений и моментов.

Первый из них касается целесообразности разработки и принятия Стратегии регионального развития в сложившихся условиях. Сомнения высказываются не только учёными, где наличие различных точек зрения – обычное дело, но и практиками. Главный аргумент "противников" формирования Стратегии – высокий динамизм изменений и не только в социально-экономической сфере ("ковидные дела"), предусмотреть которые зачастую невозможно. Несовершенен и механизм формирования долгосрочных региональных прогнозов, в результате чего "заглянуть" в наше будущее очень и очень затруднительно, если не сказать – невозможно.

С моей точки зрения, даже с учётом упомянутых серьёзных аргументов, Стратегия как инструмент регионального управления, при всем её несовершенстве, необходим. Из десятка аргументов "за" приведу только один: "Корабль, не имеющий цели, ни к одной пристани не пристанет". Такому большому кораблю, как Алтайский край, без "руля и ветрил" (обоснованных целей и путей их достижения) в бурном океане рынка находиться небезопасно.

Динамизм нашей жизни – существенный, но не главный фактор успешного стратегирования. Он достаточно легко преодолевается через сложившийся механизм ежегодной корректировки Стратегии, приведения её в соответствие со складывающимися реалиями. Это – сложившаяся практика стратегирования не только в Алтайском крае, но и в других регионах России. Так, к примеру, в первом полугодии текущего года на согласование в Минэкономразвития России поступило 10 проектов региональных Стратегий, включая проект Стратегии Алтайского края.

Главный, на мой взгляд, препон на пути создания эффективно работающей Стратегии в другом – в сложности, а иногда и невозможности согласования интересов, а значит, и действий основных участников – государства, бизнеса и общества. Ожидаемый от Стратегии как инструмента развития региона результат нивелируется в силу действия эффекта "вавилонского столпотворения".

Именно этим, в первую очередь, а не только чрезмерной амбициозностью и отсутствием достаточных ресурсов регионального развития, объясняется невыполнение ряда важнейших показателей ранее принятых Стратегий в Алтайском крае. Именно этот момент – необходимый и достаточный в успешной реализации каждого из направлений развития края, заложенных в Стратегии.

Позиция без "розовых очков"

Второй момент, о котором мне хотелось бы сказать, касается стратегического выбора перспективных путей развития края.

Надо отдать должное авторам алтайской Стратегии: несмотря на имеющиеся "модные" предложения не связывать будущее края с аграрной ориентацией экономики как не обеспечивающей должный уровень жизни населения и предусмотреть на обозримую перспективу фундаментальные радикальные изменения специализации региона, они отказались от этой идеи и выбрали реальную, на мой взгляд, перспективу, связанную с развитием АПК края, повышением эффективности сельхозпроизводства и агропромышленного комплекса в целом.

Здесь я вынужден сделать отступление и пояснить, что в науке принято различать так называемые "некачественные" виды экономической деятельности, базирующиеся на сырье, и новые "качественные" виды, базирующиеся на инновациях и знаниях. Естественно, что каждая "уважающая себя" Стратегия пытается связать перспективы развития региона прежде всего с "качественными" видами экономической деятельности.

Условность этого деления для меня очевидна. Кто сказал, что инновации и знания не имеют отношения к аграрно-промышленному комплексу? Кто, в конце концов, сказал, что работа с живыми организмами проще и примитивней, требует меньше знаний по сравнению, скажем, со страхованием или продажей недвижимости – высокоэффективными новыми видами деятельности?

Что же касается невысокой эффективности сельхозпроизводства, то это во многом не вина аграриев, а особенности существующего хозяйственного механизма, позволяющего через различные каналы перераспределять прибыль, созданную в сельском хозяйстве, в другие отрасли.

Позиция авторов Стратегии – не консерватизм, не желание уцепиться за старое либо успокоиться на достигнутом. Это – позиция без "розовых очков", без иллюзий и желания получить "всё и сразу". В экономике ничего серьёзного не создаётся на пустом месте. Как показал печальный опыт реструктуризации промышленности, рушить гораздо быстрей и проще, чем создавать.

Правильно и то большое внимание, которое уделено в Стратегии развитию промышленности. Здесь имеются чёткие научные аргументы: развитие и модернизация сельхозпроизводства более успешно, как это ни парадоксально, проходит не в аграрных, а в промышленных регионах.

Специфика региона учтена

На мой взгляд, приоритеты регионального развития расставлены верно, с учётом сформированных предпосылок, прежде всего, инвестиционных возможностей, ожидаемых результатов, менталитета населения края и так далее.

Экономическая реструктуризация в крае необходима, ещё более необходимо преодолевать отсталость аграрных форм экономики, учитывая убывающую отдачу от сельскохозяйственной деятельности. Амбициозный вариант Стратегии, предусматривающий радикальную перестройку хозяйства, не учитывающий специфики местной экономики и местного сообщества, хотя и выглядит внешне привлекательно, но, убеждён, не будет "работать" на достижение ключевых целей развития алтайской экономики.

Переход края на неаграрную траекторию развития – процесс длительный, не ограничивающийся временем действия Стратегии. Нельзя при этом не учитывать того обстоятельства, что за постперестроечное время, судя по нашим исследованиям, край поменял свою производственную ориентацию: был индустриально-аграрным, стал – аграрно-индустриальным. Это как раз тот случай, когда от перемены места слов многое меняется и в его социально-экономическом положении.

Учёт специфики регионального развития, его влияния на выбор перспективных путей и их реализацию – сердцевина эффективного стратегирования. Этот момент в Стратегии Алтайского края просматривается достаточно чётко. Приведу только два примера.

Специфика экономики края связана с тем, что по преимуществу она представлена средними и малыми предприятиями. В крае нет реально крупных корпоративных структур, включая федеральные, и в силу ряда причин, в том числе периферийного положения региона, вряд ли стоит ожидать их массового появления.

Отсюда следует – развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства для Алтайского края не "дань моде", а жизненная необходимость. Сегодня по показателям развития малого бизнеса край находится на передовых позициях. В Стратегии, и это важно, предусмотрена должная поддержка, обеспечивающая малому бизнесу приоритетное развитие.

Осталось сделать второй, не менее важный и более трудный шаг – создать условия, способствующие встраиванию среднего и малого бизнеса в так называемые "цепочки создания добавленной стоимости".

Второй пример. Специфика системы расселения в крае диктует "свои" подходы к развитию регионального пространства. Российская концепция пространственного развития делает ставку на развитие агломераций. В крае в силу малочисленности городского населения и большого числа сельских поселений такой подход в чистом виде не "срабатывает".

В Стратегии вопрос перспектив пространственного развития решён иначе: в качестве опорных рассматриваются городские округа края, для каждого из которых определена своя специализация. С моей точки зрения, это правильный и дальновидный подход, позволяющий сочетать политику "государственного удержания пространства" с рыночной моделью его организации.

В заключение сказанного мне бы искренне хотелось, чтобы Стратегия развития Алтайского края в силу её возможностей как инструмента регионального управления способствовала разрешению проблемных ситуаций в регионе, а Алтайский край занял бы достойное место в "восточном векторе" развития России.


Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
21:55
Бутина опровергла наличие у нее иностранных ценных бумаг 0
21:25
Мошенники стали обманывать российских школьников через соцсети 0
20:41
Четверть жителей Алтайского края за год тратят неделю на стояние в пробках 0
20:15
Около 1,5 тысяч человек в Алтайском крае ежегодно заболевают раком легких 1
19:53
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 18 августа 0
19:17
В Алтайском крае утвердили проект Стратегии цифровой трансформации 0
18:42
Часть россиян вынуждены брать отпуск, чтобы подготовить ребенка к школе 0
18:03
Перстень или шайба: как выбрать кольцо для мужчины 1
17:54
Барнаульских тиктокеров оштрафовали за съёмку видео на дороге 1
17:42
Талибы открыли огонь по протестующим в провинции Нангархар 4
17:19
"Маленькие комочки". В Барнаульском зоопарке родились два леопарда 2
17:03
Другое кино: барнаульцев приглашают на фестиваль авторских фильмов "Киноликбез" 0
16:51
Привился – обогатился. Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей 8
16:42
Средняя зарплата врачей в Алтайском крае перевалила за 50 тысяч рублей 17
16:25
Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием начальника ГИБДД на Алтае 8
16:02
Поступить ещё можно. АГАУ проводит дополнительный набор на бюджетные места 1
15:45
Идём на Восток. Эксперты объяснили, почему нужно строить дорогу в Китай через Алтай 29
15:29
Паспорта россиян планируют начать менять на смарт-карты до конца 2021 года 6
15:13
Делай по науке. Учёные выяснили, как правильно мыть руки 2
15:01
Жители Алтая взяли более двух миллиардов рублей в Россельхозбанке на сельскую ипотеку 0
14:50
Восходящая звезда хоккея погибла в ДТП на алтайской трассе 7
14:39
Фонд Константина Хабенского приобрёл лекарства для ребёнка из Алтайского края 0
14:19
Полицейские на Алтае задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме 42
14:12
Долгосрочная стратегия развития Алтайского края: эксперт о трудном пути становления 0
14:03
Успей на бюджет: АлтГТУ назвал сроки дополнительного приёма документов 0
13:55
Жители Алтайского края выпивают свыше 10 литров алкоголя на человека в год 11
13:45
Госстройки в Алтайском крае практически "встали" из-за рекордного роста цен на металл 16
13:21
24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
13:10
Учат бизнесу бесплатно. Для кого и зачем на Алтае действует губернаторская программа 0
12:51
Власти Кузбасса отремонтируют дорогу Новокузнецк – Бийск за 244 миллиона 1
12:31
Прямой эфир с главным инфекционистом края Валерием Шевченко пройдёт 19 августа в Instagram 0
12:19
Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст 32
12:03
Заёмщики под защитой: вступили в силу новые правила для МФО 0
11:56
Смертельное ДТП с участием начальника отдела ГИБДД произошло в Алтайском крае 23
11:45
Суд вынес приговор бывшей алтайской чиновнице Стелле Штань 0
11:32
Алтайские дорожники закупят к зиме техники на 300 миллионов для борьбы со снегом 9
11:15
На алтайском предприятии "Витамин Продукт" прошло обучение от экспертов РЦК 0
11:00
Сталин "дарил" Барнаулу трамваи, а Брежнев троллейбусы. 1948 год в подкасте "Столица мира" 9
10:50
Власти Барнаула вновь пообещали "выделенки", новые автобусы и пустить трамвай до Южного 35
10:36
Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенными снимками с их прогулки на яхте 7
10:19
Каменный крест установили на могиле Валерия Золотухина в год его 80-летия 6
10:01
Деньги любят счёт. Альфа-Счёт. Как правильно и выгодно копить 0
09:51
Мэрия Барнаула намерена построить дорогу ради нового квартала в нагорной части 26
09:46
Барнаульцы выберут место для стелы "Город трудовой доблести" 15
09:22
Восьмилетняя россиянка сдала ЕГЭ и попыталась поступить в МГУ 11
09:03
Памятка для родителей: как сделать сборы в школу умными и продуктивными 3
08:58
Глава комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула подал в отставку 7
08:39
"Со счетов не списать". Эксперт рассказал, когда может закончиться пандемия COVID-19 4
08:14
Спикер АКЗС Александр Романенко проверил, как Залесовский район исполняет ФЦП 5
08:01
Мужское и женское бесплодие: как его преодолеть, рассказал опытный акушер-гинеколог 0
07:52
Забытая судимость и членство в ЕР: избирком снял двух "яблочников" с выборов в АКЗС 25
07:34
Дом на "Полянке": в Барнауле строят новый коттеджный посёлок со всеми удобствами 0
07:17
"Золотые краски" и рюкзак за 10 тысяч: как барнаульцы собирают детей в школу 4
07:03
Нездоровая территория: почему инвалиды с ДЦП не могут попасть на лечение в санаторий 18
06:56
Когда Яблочный Спас в 2021 году и что ещё мы отмечаем в этот день 1
06:36
Русское бытие. Честные мемы об окружающей действительности 0
06:23
С бархатцами, горчицей и мёдом: нескучные рецепты солёных помидоров 1
06:02
Утренний туман. О погоде в Алтайском крае 18 августа 0
00:36
Такой день. Последнее слово Стеллы Штань в суде и майнинг-ферма на барнаульской ТЭЦ 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.