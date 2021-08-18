Перстень или шайба: как выбрать кольцо для мужчины

В прошлом мужские кольца считали символом власти и показателем статуса. Это были перстни-амулеты, фамильные печатки, кольца-пропуски. Сейчас мужчины реже носят украшения, но всё равно есть те, кто носит строгие печатки или лаконичные кольца с бриллиантами, показывая тем самым свою респектабельность и высокое положение в обществе.

Если вы задумываетесь о таком подарке для своего мужчины, стоит учесть его личные предпочтения: например, какой стиль одежды он предпочитает и соответствует ли украшение его образу жизни. Но обо всём по порядку.

Тип изделия

Мужские кольца бывают разные: квадратные и прямоугольные печатки, в виде карточной масти или зверя, перстни с большими камнями, широкие ободки, шайбы, мужские обручальные и так далее. Возможно, это будет кольцо-оберег. У верующих популярна модель с надписью "Спаси и сохрани".

Цвет металла

Изделия бывают из лимонного, жёлтого, красного, белого золота. Также популярна платина. В последние годы часто используют и серебро. Важно узнать, какой металл больше нравится мужчине. Если у него уже есть одно кольцо, например, обручальное, будет хорошо смотреться новое украшение из такого же или похожего с виду материала.

Цвет камней

Если вы решили, что кольцо должно быть с бриллиантом, то дальше нужно определиться с цветом. Драгоценные камни бывают самых разных оттенков: белые, чёрные, коричневые, серые, голубые. Будет уместно выбрать универсальный, например, белый, или тот, который больше всего по душе хозяину кольца.

Расположение камней

Один камень или россыпь, ровная дорожка или шахматный порядок – у ювелиров есть множество вариантов украшения изделия. Более того, во многих ювелирных салонах делают украшения на заказ – вы можете сами предложить вариант, который понравится вашему мужчине.

Размер кольца

Чтобы украшение было не только респектабельным, но и удобным, важно правильно подобрать размер. Хорошо, если у мужчины уже есть кольца – тогда можно определить размер по ним. Также можно ориентироваться на вес: если он менее 80 кг, то мужчине подойдёт кольцо от 18,5 до 20,5 размера. При весе 80-90 кг лучше выбрать украшение 21-22,5 размера. Мужчина весом от 90 кг сможет носить кольца только самых больших размеров, от 22.