Уходит эпоха. Как сносят знаменитый барнаульский клуб "Зебра"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Культовый клуб "Зебра" навсегда уходит в прошлое. Здание Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале 2000-х размещалось развлекательное заведение, приводят в порядок, и уже через два года здесь появится современный концертный зал. Согласно проекту, в здании заменят кровлю, отремонтируют подвал, сделают новые лестницы, установят сцену. Рядом разместят парковку. Стоимость работ обойдётся в 320 миллионов рублей.
Напомним, долгие годы объект был заброшенным. Владельцы клуба "Зебра" закрыли бизнес в 2011 году, но не убрали оборудование. Именно его пришлось вывозить на первом этапе реконструкции.
Сейчас рабочие убирают последние детали, напоминающие о бурном прошлом здания. Клуб был одним из самых популярных мест города в начале нулевых. Отдохнуть в "Зебру" приходили неформалы, любители рок-музыки и обычные студенты краевой столицы. Сегодня этот клуб с теплотой в душе вспоминает, пожалуй, каждый барнаулец в возрасте 30-35 лет.
Как уходит эпоха – в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Опять деревья вырубают без восстановления, все закатывают под машины. СМИ делают вид, что так и надо.
У нас в администрации и застройщики понимают что чем больше асфальта и бетона и меньше деревьев и травы, тем экстримальней микроклимат в городе, тем больше температурные экстремумы и градиенты?
Ну вот что не построят, ни куста, ни деревца. Зимой всё прокаливается от мороза, летом от жары. Ну какого чёрта то?!
без деревьев - это как в США
19.08.2021 10:56
АБОРИГЕН
Зимой всё прокаливается от мороза
Боря съездий в лес при градусах минус 28 хотя бы и постой с часик. Посмотрим, как деревья зимой тебя защитят.
Ну хоть концертным залом колледжа, а не шестнадцатиэтажкой. И на том спасибо
Вспомним, всплакнем...