Уходит эпоха. Как сносят знаменитый барнаульский клуб "Зебра"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Культовый клуб "Зебра" навсегда уходит в прошлое. Здание Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале 2000-х размещалось развлекательное заведение, приводят в порядок, и уже через два года здесь появится современный концертный зал. Согласно проекту, в здании заменят кровлю, отремонтируют подвал, сделают новые лестницы, установят сцену. Рядом разместят парковку. Стоимость работ обойдётся в 320 миллионов рублей.

Напомним, долгие годы объект был заброшенным. Владельцы клуба "Зебра" закрыли бизнес в 2011 году, но не убрали оборудование. Именно его пришлось вывозить на первом этапе реконструкции.

Сейчас рабочие убирают последние детали, напоминающие о бурном прошлом здания. Клуб был одним из самых популярных мест города в начале нулевых. Отдохнуть в "Зебру" приходили неформалы, любители рок-музыки и обычные студенты краевой столицы. Сегодня этот клуб с теплотой в душе вспоминает, пожалуй, каждый барнаулец в возрасте 30-35 лет.

Как уходит эпоха – в нашем фоторепортаже.