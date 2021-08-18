Барнаульских тиктокеров оштрафовали за съёмку видео на дороге

Бесстрашные барнаульские тиктокеры на дорогих иномарках решили прокатиться по улицам города и снять видео. Творчеством юных авторов заинтересовались в региональном ГИБДД.

"Перформанс устроил 18-летний водитель Lexus 570 и его подружки. За нарушение ПДД молодой человек уже привлечён к административной ответственности. Ему выписали штраф – 1000 рублей. Также с ним была проведена беседа", – рассказали в сообществе Barnaul22.

Оштрафовали и 19-летнего водителя, который ехал следом на BMW. Он получил штраф за то, что перевозил пассажира, не пристёгнутого ремнем безопасности. Девушка с камерой стояла в открытом люке.