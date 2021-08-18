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Новости

Средняя зарплата врачей в Алтайском крае перевалила за 50 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов
Фото: Минздрав АК

Фото: Минздрав АК

Средняя заработная плата врачей в Алтайском крае в первом полугодии 2021 года выросла на 3720 рублей и впервые перевалила за отметку 50 тысяч в месяц. Об этом на заседании правительства, 18 августа, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

По его словам, на 1 июля средние зарплаты врачей в крае увеличились на 3727 рублей и составляют более 50 тысяч. У медсестёр зарплата также выросла за полгода примерно на 2 тысячи рублей и достигла примерно 28 тысяч. На 1350 рублей стали "богаче" младшее звено медперсонала. Их доход министр назвал в районе 23 тысяч рублей.

Как отметил Дмитрий Попов, бюджет медицинской отрасли Алтайского края больше 40 миллиардов рублей. 54% от этой суммы уходит как раз на зарплаты медиков.

Сам же министр Дмитрий Попов в 2020 году заработал 4,7 млн рублей. Это около 400 тысяч рублей в месяц. Доходы чиновника в пандемийный год значительной выросли (в 2019 году он заработал 3,1 млн рублей). Супруга Дмитрия Попова задекларировала 1,7 млн рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.08.2021 16:46
Правдофил

Огласите список этих врачей! xD

18.08.2021 16:49
- гость -

Настало время опупительных историй. Сказ про средний класс)

18.08.2021 16:53
- гость -

Надо же) А мне вот только вчера рассказывали, что выпускник меда в деревне получает 12 тыс. Если на ставку.

18.08.2021 16:56
- гость -

Когда у нас перестанут писать сколько в месяц, и напишут сколько в час. Люди живут на работе поди за такие деньги.

18.08.2021 16:59
::

На фото показалось, что в него пришли выстрелить

18.08.2021 17:02
гость

и Португалию догнали

18.08.2021 17:09
- гость -

Главврач 80, врач 20. В среднем 50.

18.08.2021 17:13
- гость -

Эх, а мужики-то не знают!

18.08.2021 17:13
- гость -

это все с учетом ковидных выплат

18.08.2021 17:19
- гость -

Да развалил Попов всю медицину на Алтае, и те, кто были до него, тоже разваливали медицину.
На почту министра нужен врач. который знает, что нужно больницам края и который знает как работается мед.персоналу, который направит деньги в нужное русло, а не себе и своим дружкам в карманы!
Попов, уходи в отставку.

18.08.2021 17:26
гость

За ,что ему платят такие деньги, медицину развалил, у меня супруга получает 23000 рублей на 1,5 ставки работая, вижу её только 5 дней в месяц , всё остальное время либо на сутках, или отсыпается после суток, если бы не высшая категория и стаж более 25 лет, получала тысяч на 5 меньше, так что это с учетом наверное чиновников минздрава у всех такая большая зарплата.

18.08.2021 17:29
мимопроходил

строители молодцы, выключатели идеально ровно сделали ))

18.08.2021 17:45
- гость -

18.08.2021 17:29
мимопроходил
строители молодцы, выключатели идеально ровно сделали ))

это символика теперешней России.

18.08.2021 17:57
гость

При чём тут строители? Это вечно пьяные электрик с завхозом.

18.08.2021 18:46
Зануда

Вот врушка— то, а на сколько ставок? Или средняя по больнице? У меня сестра получает не больше 20, а она медсестра

18.08.2021 20:57
Пионер

С учетом ковидных выделяемых средств, вполне может быть.

18.08.2021 21:06
- гость -

Ковидные выплаты в текущем году не входят в зарплату. Но очевидно, что 50 тр без дежурств и менее чем на 1,5 - 2 ставки не заработать.

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