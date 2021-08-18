Средняя зарплата врачей в Алтайском крае перевалила за 50 тысяч рублей

Средняя заработная плата врачей в Алтайском крае в первом полугодии 2021 года выросла на 3720 рублей и впервые перевалила за отметку 50 тысяч в месяц. Об этом на заседании правительства, 18 августа, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
По его словам, на 1 июля средние зарплаты врачей в крае увеличились на 3727 рублей и составляют более 50 тысяч. У медсестёр зарплата также выросла за полгода примерно на 2 тысячи рублей и достигла примерно 28 тысяч. На 1350 рублей стали "богаче" младшее звено медперсонала. Их доход министр назвал в районе 23 тысяч рублей.
Как отметил Дмитрий Попов, бюджет медицинской отрасли Алтайского края больше 40 миллиардов рублей. 54% от этой суммы уходит как раз на зарплаты медиков.
Сам же министр Дмитрий Попов в 2020 году заработал 4,7 млн рублей. Это около 400 тысяч рублей в месяц. Доходы чиновника в пандемийный год значительной выросли (в 2019 году он заработал 3,1 млн рублей). Супруга Дмитрия Попова задекларировала 1,7 млн рублей.
Комментарии
Огласите список этих врачей! xD
Настало время опупительных историй. Сказ про средний класс)
Надо же) А мне вот только вчера рассказывали, что выпускник меда в деревне получает 12 тыс. Если на ставку.
Когда у нас перестанут писать сколько в месяц, и напишут сколько в час. Люди живут на работе поди за такие деньги.
На фото показалось, что в него пришли выстрелить
и Португалию догнали
Главврач 80, врач 20. В среднем 50.
Эх, а мужики-то не знают!
это все с учетом ковидных выплат
Да развалил Попов всю медицину на Алтае, и те, кто были до него, тоже разваливали медицину.
На почту министра нужен врач. который знает, что нужно больницам края и который знает как работается мед.персоналу, который направит деньги в нужное русло, а не себе и своим дружкам в карманы!
Попов, уходи в отставку.
За ,что ему платят такие деньги, медицину развалил, у меня супруга получает 23000 рублей на 1,5 ставки работая, вижу её только 5 дней в месяц , всё остальное время либо на сутках, или отсыпается после суток, если бы не высшая категория и стаж более 25 лет, получала тысяч на 5 меньше, так что это с учетом наверное чиновников минздрава у всех такая большая зарплата.
строители молодцы, выключатели идеально ровно сделали ))
18.08.2021 17:29
мимопроходил
строители молодцы, выключатели идеально ровно сделали ))
это символика теперешней России.
При чём тут строители? Это вечно пьяные электрик с завхозом.
Вот врушка— то, а на сколько ставок? Или средняя по больнице? У меня сестра получает не больше 20, а она медсестра
С учетом ковидных выделяемых средств, вполне может быть.
Ковидные выплаты в текущем году не входят в зарплату. Но очевидно, что 50 тр без дежурств и менее чем на 1,5 - 2 ставки не заработать.