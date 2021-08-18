Средняя зарплата врачей в Алтайском крае перевалила за 50 тысяч рублей

Средняя заработная плата врачей в Алтайском крае в первом полугодии 2021 года выросла на 3720 рублей и впервые перевалила за отметку 50 тысяч в месяц. Об этом на заседании правительства, 18 августа, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

По его словам, на 1 июля средние зарплаты врачей в крае увеличились на 3727 рублей и составляют более 50 тысяч. У медсестёр зарплата также выросла за полгода примерно на 2 тысячи рублей и достигла примерно 28 тысяч. На 1350 рублей стали "богаче" младшее звено медперсонала. Их доход министр назвал в районе 23 тысяч рублей.

Как отметил Дмитрий Попов, бюджет медицинской отрасли Алтайского края больше 40 миллиардов рублей. 54% от этой суммы уходит как раз на зарплаты медиков.

Сам же министр Дмитрий Попов в 2020 году заработал 4,7 млн рублей. Это около 400 тысяч рублей в месяц. Доходы чиновника в пандемийный год значительной выросли (в 2019 году он заработал 3,1 млн рублей). Супруга Дмитрия Попова задекларировала 1,7 млн рублей.